Львов завершил эксгумацию на Холме славы. Фото: Новини.LIVE

Эксгумационные работы на Холме славы во Львове уже завершены. План по очистке Львова от символов советской оккупации удалось реализовать.

Об этом сообщил управляющий делами исполкома Львовского городского совета Евгений Бойко в комментарии Новини.LIVE.

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Львовский городской совет завершил эксгумацию на Холме славы

Сейчас останки с Холма славы перезахоронят на Голосковском кладбище, где уже подготовили специальный мемориальный сектор. Здесь каждое захоронение будет тщательно распланировано.

"Это было последнее военное кладбище советского периода во Львове. Мы планировали очистить город от советской оккупационной армии и мы это сделали", — добавил Евгений Бойко.

Мэр Львова также озвучил инициативу провести обмен останков советских бойцов на украинских героев, однако обратных предложений или обращений по этому поводу пока не поступало.

Напомним, что ранее мэр города Андрей Садовый рассказал, что во Львове завершили работы по эксгумации захоронений советского периода, которые проводились на территории мемориала "Холм славы". По официальной информации, 16 июля археологи и специалисты завершили изъятие останков — всего обнаружено 355 захоронений.

Кроме того, во Львове с Холма Славы перенесут советские захоронения. Известно, что их разместят на Голосковском кладбище.