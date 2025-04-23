У Львові перенесуть радянські поховання з Пагорба Слави — у Садового назвали нове місце

Радянські поховання на Пагорбі Слави Львова. Фото: Роман Балук

У Львові з Пагорба Слави перенесуть радянські поховання. Відомо, що їх розмістять на Голосківському кладовищі.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

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Перенесення радянських поховань з Пагорба Слави

Відсьогодні у Львові тривають дослідження та ексгумація поховань. Останки та надгробні плити буде перепоховано на спеціально відведеній ділянці Голосківського цвинтаря.

Серед могил, які перенесуть, є останки агента НКВС Миколи Кузнецова та майора Степана Путіна.

Меморіал Пагорб Слави є об’єктом культурної спадщини, що має статус історичної пам’ятки. Для перенесення людських останків і надгробків на інше кладовище місто отримало офіційний дозвіл від Міністерства культури України.

Керуючий справами виконавчого комітету ЛМР Євген Бойко каже, що питання проведення цих робіт постало вже давно, а війна — пришвидшила процеси. За його словами, вже завершено ексгумаційні процеси і всі демонтажні роботи з колишнього марсового поля. Наразі це місце слави українських Героїв.

"Тепер на нас чекає шлях, коли маємо очистити ще одне місце від радянської символіки і тих поховань, які там є. На Пагорбі Слави захоронені російські агенти, захоронений Кузнєцов та інші. Розпочинаємо роботи. Їх будемо проводити відповідно до тих дозволів, які ми отримали, зокрема від Міністерства культури. Усі ексгумовані останки перенесемо на Голосківське кладовище", — каже він.

Відомо, що ЛКП "Львівсвітло" організує підведення електроенергії до Пагорба Слави, а Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури забезпечить встановлення системи відеоспостереження.

Крім того, ЛКП "Муніципальна варта" буде здійснювати охорону громадського порядку та безпеки. Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва проведе обстеження зелених насаджень.

Нагадаємо, нещодавно у Львові знайшли застарілий артилерійський снаряд калібру 122 мм. Людям нагадали правила безпеки.

Раніше у Львівській області чоловік намагався ввезти російські книжки. Зокрема, йдеться про романи Достоєвського "Ідіот" і "Злочин та покарання".