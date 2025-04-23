Во Львове перенесут советские захоронения с Холма Славы — у Садового назвали новое место

Советские захоронения на Холме Славы Львова. Фото: Роман Балук

Во Львове с Холма Славы перенесут советские захоронения. Известно, что их разместят на Голосковском кладбище.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

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Перенос советских захоронений с Холма Славы

С сегодняшнего дня во Львове продолжаются исследования и эксгумация захоронений. Останки и надгробные плиты будут перезахоронены на специально отведенном участке Голосковского кладбища.

Среди могил, которые перенесут, есть останки агента НКВД Николая Кузнецова и майора Степана Путина.

Мемориал Холм Славы является объектом культурного наследия, имеющим статус исторического памятника. Для переноса человеческих останков и надгробий на другое кладбище город получил официальное разрешение от Министерства культуры Украины.

Управляющий делами исполнительного комитета ЛГС Евгений Бойко говорит, что вопрос проведения этих работ встал уже давно, а война — ускорила процессы. По его словам, уже завершены эксгумационные процессы и все демонтажные работы с бывшего марсового поля. Сейчас это место славы украинских Героев.

"Теперь нас ждет путь, когда должны очистить еще одно место от советской символики и тех захоронений, которые там есть. На Холме Славы захоронены российские агенты, захоронен Кузнецов и другие. Начинаем работы. Их будем проводить в соответствии с теми разрешениями, которые мы получили, в частности от Министерства культуры. Все эксгумированные останки перенесем на Голосковское кладбище", — говорит он.

Известно, что ЛКП "Львовсвет" организует подведение электроэнергии к Холму Славы, а Департамент городской мобильности и уличной инфраструктуры обеспечит установку системы видеонаблюдения.

Кроме того, ЛКП "Муниципальная стража" будет осуществлять охрану общественного порядка и безопасности. Управление экологии и природных ресурсов департамента природных ресурсов и строительства проведет обследование зеленых насаждений.

Напомним, недавно во Львове нашли устаревший артиллерийский снаряд калибра 122 мм. Людям напомнили правила безопасности.

Ранее во Львовской области мужчина пытался ввезти российские книги. В частности, речь идет о романах Достоевского "Идиот" и "Преступление и наказание".