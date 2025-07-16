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Головна Львів Садовий запропонував обмін тіл солдатів СРСР на полонених

Садовий запропонував обмін тіл солдатів СРСР на полонених

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 21:48
У Львові завершили ексгумацію на "Пагорбі слави" - що відомо
У Львові завершили ексгумацію на "Пагорбі слави". Фото: Telegram Андрія Садового

У Львові 16 липня завершили ексгумацію радянських поховань на "Пагорбі слави". Усього там виявили 355 останків. Також уже перепоховали останки із могил останки агента НКВС Миколи Кузнєцова та майора Степана Путіна.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у Telegram.

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Пост Садового. Фото: скриншот

У Львові завершили ексгумацію на "Пагорбі слави"

У Львові остаточно завершили демонтаж радянського меморіалу на Пагорбі Слави — сьогодні завершено ексгумацію решток, виявлених на території колишнього некрополя. Загалом виявлено 355 останків, серед яких і тіла агентів радянських спецслужб.

Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, усі рештки, включно з агентом НКВС Миколою Кузнєцовим та особою на прізвище Путін, перепоховають на Голосківському кладовищі.

"Готові обміняти всі ці останки на українських захисників", — написав мер у своєму дописі.

За словами керуючого справами виконавчого комітету Львівської міськради Євгена Бойка, ексгумацію поховань Кузнєцова та Путіна проводили за окремим протоколом. Відповідні процедури завершено, і перепоховання вже відбулося на спеціально визначеній ділянці цвинтаря.

"Усі роботи проводилися відповідно до дозволів Міністерства культури. Сьогодні відбулося перепоховання агента Кузнєцова. Науковці задокументували знайдені елементи, провели антропологічні дослідження. Щодо аналізів ДНК чи судово-медичної експертизи — на це потрібні додаткові дозволи. Якщо держава ухвалить відповідне рішення, такі дослідження буде проведено", — пояснив Бойко.

Садовий запропонував обмін тіл солдатів СРСР на полонених - фото 2
У Львові завершили ексгумацію на "Пагорбі слави". Фото: Telegram Андрія Садового
Садовий запропонував обмін тіл солдатів СРСР на полонених - фото 3
Ексгумацію на "Пагорбі слави". Фото: Telegram Андрія Садового

Нагадаємо, що раніше мер міста Андрій Садовий розповів, що у Львові з "Пагорба Слави" зникає останній символ радянщини. Таким чином у місті прибирають пропагандистські елементи.

Крім того, у Львові з Пагорба Слави перенесуть радянські поховання. Відомо, що їх розмістять на Голосківському кладовищі.

Львів декомунізація Андрій Садовий полонені ексгумація
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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