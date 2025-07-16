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Садовый предложил обмен тел солдат СССР на пленных

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 21:48
Во Львове завершили эксгумацию на "Холме славы" - что известно
Во Львове завершили эксгумацию на "Холме славы". Фото: Telegram Андрея Садового

Во Львове 16 июля завершили эксгумацию советских захоронений на "Холме славы". Всего там обнаружили 355 останков. Также уже перезахоронили останки из могил останки агента НКВД Николая Кузнецова и майора Степана Путина.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в Telegram.

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Пост Садового. Фото: скриншот

Во Львове завершили эксгумацию на "Холме славы"

Во Львове окончательно завершили демонтаж советского мемориала на Холме Славы — сегодня завершена эксгумация останков, обнаруженных на территории бывшего некрополя. Всего обнаружено 355 останков, среди которых и тела агентов советских спецслужб.

Как сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, все останки, включая агента НКВД Николая Кузнецова и человека по фамилии Путин, перезахоронят на Голосковском кладбище.

"Готовы обменять все эти останки на украинских защитников", — написал мэр в своей заметке.

По словам управляющего делами исполнительного комитета Львовского горсовета Евгения Бойко, эксгумацию захоронений Кузнецова и Путина проводили по отдельному протоколу. Соответствующие процедуры завершены, и перезахоронение уже состоялось на специально определенном участке кладбища.

"Все работы проводились в соответствии с разрешениями Министерства культуры. Сегодня состоялось перезахоронение агента Кузнецова. Ученые задокументировали найденные элементы, провели антропологические исследования. Относительно анализов ДНК или судебно-медицинской экспертизы — на это нужны дополнительные разрешения. Если государство примет соответствующее решение, такие исследования будут проведены", — пояснил Бойко.

Садовый предложил обмен тел солдат СССР на пленных - фото 2
Во Львове завершили эксгумацию на "Холме славы". Фото: Telegram Андрея Садового
Садовый предложил обмен тел солдат СССР на пленных - фото 3
Эксгумацию на "Холме славы". Фото: Telegram Андрея Садового

Напомним, что ранее мэр города Андрей Садовый рассказал, что во Львове с "Холма Славы" исчезает последний символ советчины. Таким образом в городе убирают пропагандистские элементы.

Кроме того, во Львове с Холма Славы перенесут советские захоронения. Известно, что их разместят на Голосковском кладбище.

Львов декоммунизация Андрей Садовый пленные эксгумация
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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