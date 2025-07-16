Во Львове завершили эксгумацию на "Холме славы" - что известно

Садовый предложил обмен тел солдат СССР на пленных
Во Львове 16 июля завершили эксгумацию советских захоронений на "Холме славы". Всего там обнаружили 355 останков. Также уже перезахоронили останки из могил останки агента НКВД Николая Кузнецова и майора Степана Путина.
Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в Telegram.
Во Львове завершили эксгумацию на "Холме славы"
Во Львове окончательно завершили демонтаж советского мемориала на Холме Славы — сегодня завершена эксгумация останков, обнаруженных на территории бывшего некрополя. Всего обнаружено 355 останков, среди которых и тела агентов советских спецслужб.
Как сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, все останки, включая агента НКВД Николая Кузнецова и человека по фамилии Путин, перезахоронят на Голосковском кладбище.
"Готовы обменять все эти останки на украинских защитников", — написал мэр в своей заметке.
По словам управляющего делами исполнительного комитета Львовского горсовета Евгения Бойко, эксгумацию захоронений Кузнецова и Путина проводили по отдельному протоколу. Соответствующие процедуры завершены, и перезахоронение уже состоялось на специально определенном участке кладбища.
"Все работы проводились в соответствии с разрешениями Министерства культуры. Сегодня состоялось перезахоронение агента Кузнецова. Ученые задокументировали найденные элементы, провели антропологические исследования. Относительно анализов ДНК или судебно-медицинской экспертизы — на это нужны дополнительные разрешения. Если государство примет соответствующее решение, такие исследования будут проведены", — пояснил Бойко.
Напомним, что ранее мэр города Андрей Садовый рассказал, что во Львове с "Холма Славы" исчезает последний символ советчины. Таким образом в городе убирают пропагандистские элементы.
Кроме того, во Львове с Холма Славы перенесут советские захоронения. Известно, что их разместят на Голосковском кладбище.
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