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Головна Львів Львів накриють дощі та грози: прогноз погоди на завтра

Львів накриють дощі та грози: прогноз погоди на завтра

Ua ru
20 вересня 2026 19:41
Погода у Львові 21 вересня: дощі, грози та сильний вітер
Жінка йде містом з парасолею під дощем. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У понеділок, 21 вересня, у Львові та області буде хмарно, часом очікується дощ. Вранці та вдень місцями прогнозують грози й сильні пориви вітру. Температура повітря вдень становитиме до +17 °С.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Львові та області 21 вересня

Погоду на Львівщині визначатиме проходження атмосферних фронтів із заходу.

По області прогнозують хмарну погоду та часом дощ. Вранці та вдень місцями можливі грози. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 9–14 м/с, пориви сягатимуть 15–20 м/с.

Вночі температура повітря становитиме +7…+12 °С, вдень — +12…+17 °С.

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У Львові також буде хмарно, часом дощитиме. Вранці та вдень прогнозують грозу. Північно-західний вітер — 9–14 м/с, пориви — 15–20 м/с.

Уночі у Львові температура становитиме +8…+10 °С, вдень — +14…+16 °С.

Погода у Львові 21 вересня
Попередження про небезпечні природні явища/Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Попередження про небезпечні явища

У Львівській області 21 вересня прогнозують пориви північно-західного вітру 15–20 м/с. Вранці та вдень місцями можливі грози.

У Львові також очікуються пориви північно-західного вітру 15–20 м/с, а вранці та вдень — гроза.

Через небезпечні метеорологічні явища оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Львів погода на 21 вересня
Пожежна небезпека на 21 вересня/Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Пожежна небезпека

У понеділок, 21 вересня, на Львівщині очікується низька (2-й клас), місцями середня (3-й клас) пожежна небезпека.

Погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання, зокрема відкритого вогню.

Останні новини Львова

Новини.LIVE інформували, що на Львівщині сталася смертельна ДТП за участю вантажівки MAN. У Східниці водій під час руху заднім ходом наїхав на 32-річного пішохода, який загинув на місці. Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює обставини аварії.

Новини.LIVE також писали, що у Львові потяг наїхав на 21-річного жителя Івано-Франківської області. Чоловік отримав тілесні ушкодження та перебуває в лікарні. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють обставини події.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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