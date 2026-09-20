Погода во Львове 21 сентября: дожди, грозы и сильный ветер

Женщина идет по городу с зонтиком под дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В понедельник, 21 сентября, во Львове и области будет облачно, временами ожидается дождь. Утром и днем местами прогнозируются грозы и сильные порывы ветра. Температура воздуха днем составит до +17 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр гидрометеорологии.

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Погода во Львове и области 21 сентября

Погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов с запада.

По области прогнозируют облачную погоду и временами дождь. Утром и днём местами возможны грозы. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 м/с, порывы будут достигать 15–20 м/с.

Ночью температура воздуха составит +7…+12 °С, днем — +12…+17 °С.

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Во Львове также будет облачно, временами будут идти дожди. Утром и днём прогнозируются грозы. Северо-западный ветер — 9–14 м/с, порывы — 15–20 м/с.

Ночью во Львове температура составит +8…+10 °С, днём — +14…+16 °С.

Предупреждение об опасных природных явлениях/Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Предупреждение об опасных явлениях

Во Львовской области 21 сентября прогнозируются порывы северо-западного ветра 15–20 м/с. Утром и днем местами возможны грозы.

Во Львове также ожидаются порывы северо-западного ветра 15–20 м/с, а утром и днем — гроза.

В связи с опасными метеорологическими явлениями объявлен I уровень опасности — желтый.

Пожарная опасность на 21 сентября/Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Пожарная опасность

В понедельник, 21 сентября, на Львовщине ожидается низкая (2-й класс), местами средняя (3-й класс) пожарная опасность.

Погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания, в частности открытого огня.

Последние новости Львова

Новини.LIVE сообщали, что на Львовщине произошло смертельное ДТП с участием грузовика MAN. В Схиднице водитель во время движения задним ходом наехал на 32-летнего пешехода, который погиб на месте. Полиция возбудила уголовное дело и устанавливает обстоятельства аварии.

Новини.LIVE также писали, что во Львове поезд наехал на 21-летнего жителя Ивано-Франковской области. Мужчина получил телесные повреждения и находится в больнице. Правоохранители возбудили уголовное дело и устанавливают обстоятельства происшествия.