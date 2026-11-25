Засніжений Львів. Ілюстративне фото: facebook.com/Lvivelectrotrans

У четвер, 26 листопада, у Львові та області очікується холодна погода з нічними морозами. Упродовж дня небо буде хмарним із проясненнями, а на півдні області можливі сніг та мокрий сніг. На дорогах прогнозують ожеледицю.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, інформує Новини.LIVE.

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Погода у Львові та на Львівщині 26 листопада

За прогнозом синоптиків, у четвер, 26 листопада, у Львівській області буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачається, однак у другій половині дня на півдні регіону йтиме сніг та мокрий сніг.

Уночі та вранці місцями можливі туман і слабка ожеледь. На дорогах області утвориться ожеледиця.

Вітер у нічні години буде південно-східним, зі швидкістю 3–8 м/с. Удень він змінить напрямок на східний і посилиться до 7–12 м/с.

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Температура повітря вночі становитиме -8…-3 °C. Удень стовпчики термометрів показуватимуть від -3…+2 °C.

У Львові також прогнозують нічні морози. Температура повітря вночі опуститься до -6…-4 °C, а вдень становитиме -1…+1 °C.

Скриншот повідомлення Львівського регіонального центру з гідрометеорології/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 25 листопада у Львові та Львівській області діятимуть погодинні відключення електроенергії. Обмеження торкнуться більшості черг, водночас три черги залишаться зі світлом протягом дня. Тривалість відключень залежно від черги становитиме до 3,5 години.

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