Заснеженный Львов. Иллюстративное фото: facebook.com/Lvivelectrotrans

В четверг, 26 ноября, во Львове и области ожидается холодная погода с ночными морозами. В течение дня небо будет облачным с прояснениями, а на юге области возможны снег и мокрый снег. На дорогах прогнозируется гололед.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии, информирует Новини.LIVE.

Реклама

Погода во Львове и Львовской области 26 ноября

По прогнозу синоптиков, в четверг, 26 ноября, во Львовской области будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не предвидится, однако во второй половине дня на юге региона будет идти снег и мокрый снег.

Ночью и утром местами возможны туман и слабый гололед. На дорогах области образуется гололедица.

Ветер в ночные часы будет юго-восточным, со скоростью 3–8 м/с. Днем он изменит направление на восточное и усилится до 7–12 м/с.

Читайте также:

Температура воздуха ночью составит -8…-3 °C. Днем столбики термометров будут показывать от -3…+2 °C.

Во Львове также прогнозируют ночные морозы. Температура воздуха ночью опустится до -6…-4 °C, а днём составит -1…+1 °C.

Скриншот сообщения Львовского регионального центра по гидрометеорологии/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 25 ноября во Львове и Львовской области будут действовать почасовые отключения электроэнергии. Ограничения коснутся большинства очередей, при этом три очереди останутся с освещением в течение дня. Продолжительность отключений в зависимости от очереди составит до 3,5 часа.

Также мы сообщали, что во время визита во Львов в ноябре 2026 года принц Гарри пообщался с украинским ветераном, перенесшим ампутацию. Герцог Сассекский опустился на одно колено, чтобы оказаться на одном уровне с собеседником и не говорить свыше вниз. Фото этой встречи тронуло пользователей сети.