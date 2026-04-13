Прогноз погоди у Львові та області на завтра 14 квітня

Львів накриють сильні заморозки: прогноз погоди на завтра
Погода у Львові та області завтра, 14 квітня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики прогнозують сильні заморозки вночі, а також пориви вітру до 20 метрів на секунду. Водночас істотних опадів не передбачається.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.
Погода у Львові та області 14 квітня
Синоптики зазначають, що вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, але місцями пориви до 20 метрів на секунду.
Температура повітря:
- у Львівській області вночі 0...-5 °C, вдень +13...+18 °C;
- у Львові вночі -1...-3 °C, вдень +15...+17 °C.
Синоптики оголосили перший рівень небезпечності через пориви південно-східного вітру 15-20 м/с.
Крім того, оголошено другий рівень небезпечності через сильні заморозки вночі та зранку (у Львівській області 0...-5 °C, у Львові -1...-3 °C).
Пожежна небезпека
Завтра пожежна небезпека низька та середня (другий та третій клас).
"Погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", — йдеться у повідомленні.
Як писали Новини.LIVE, на Великдень у Шевченківському гаю Львова відбулися гаївки, концерти та забави. Святковий захід обʼєднує традиції та людей.
Крім того, ми показували, як 11 квітня у Львові освячували великодні кошики у храмах міста. Атмосфера поєднувала урочистість, очікування свята та родинне тепло.
