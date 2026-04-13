Прогноз погоди у Львові та області на завтра 14 квітня

Погода у Львові та області завтра, 14 квітня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики прогнозують сильні заморозки вночі, а також пориви вітру до 20 метрів на секунду. Водночас істотних опадів не передбачається.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Погода у Львові та області 14 квітня

Синоптики зазначають, що вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, але місцями пориви до 20 метрів на секунду.

Температура повітря:

у Львівській області вночі 0...-5 °C , вдень +13...+18 °C ;

, вдень ; у Львові вночі -1...-3 °C, вдень +15...+17 °C.

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності через пориви південно-східного вітру 15-20 м/с.

Крім того, оголошено другий рівень небезпечності через сильні заморозки вночі та зранку (у Львівській області 0...-5 °C, у Львові -1...-3 °C).

Пожежна небезпека

Завтра пожежна небезпека низька та середня (другий та третій клас).

"Погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", — йдеться у повідомленні.

