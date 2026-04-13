Головна Львів Львів накриють сильні заморозки: прогноз погоди на завтра

Львів накриють сильні заморозки: прогноз погоди на завтра

Дата публікації: 13 квітня 2026 18:48
Прогноз погоди у Львові та області на завтра 14 квітня
Чоловік на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області завтра, 14 квітня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики прогнозують сильні заморозки вночі, а також пориви вітру до 20 метрів на секунду. Водночас істотних опадів не передбачається.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Погода у Львові та області 14 квітня

Синоптики зазначають, що вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, але місцями пориви до 20 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 14 квітня
Погода в Україні 14 квітня. Фото: Meteoprog

Температура повітря: 

  • у Львівській області вночі 0...-5 °C, вдень +13...+18 °C;
  • у Львові вночі -1...-3 °C, вдень +15...+17 °C.

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності через пориви південно-східного вітру 15-20 м/с.

Пориви вітру у Львові 14 квітня
Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Львові та області 14 квітня. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Крім того, оголошено другий рівень небезпечності через сильні заморозки вночі та зранку (у Львівській області 0...-5 °C, у Львові -1...-3 °C).

Заморозки у Львові 14 квітня
Попередження про заморозки у Львові та області 14 квітня. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Пожежна небезпека

Завтра пожежна небезпека низька та середня (другий та третій клас). 

Пожежна небезпека на Львівщині 14 квітня
Прогноз пожежної небезпеки по Львівській області. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

"Погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", — йдеться у повідомленні.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
