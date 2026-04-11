У Львові почали освячувати великодні кошики: фоторепортаж

У Львові 11 квітня розпочалося традиційне освячення великодніх кошиків у храмах міста. З самого ранку віряни приходять до церков, щоб освятити святкові кошики перед Великоднем. Подія зібрала велику кількість людей і відбувається у кілька етапів протягом дня.

Про це з місця події інформує журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

У суботу, 11 квітня, львів'яни розпочали традиційне передвеликоднє освячення кошиків.

У храмах Львова освячення великодніх кошиків є щорічною традицією, яка зазвичай відбувається напередодні або у день Великодня та об’єднує родини й громади.

До кошиків зазвичай кладуть паску, крашанки або писанки, м’ясні вироби, сир, масло та сіль — як символи достатку, життя та благословення. Віряни приходять цілими родинами, часто з дітьми, перетворюючи цю подію на важливий сімейний обряд.

Львів у передвеликодній період традиційно стає одним із центрів релігійної підготовки, де біля храмів спостерігається особливо жвава атмосфера. Освячення кошиків відбувається у визначені години, щоб уникнути великих скупчень людей і дати можливість усім охочим долучитися до обряду.

Священнослужителі наголошують, що освячення великоднього кошика має не лише традиційне, а й духовне значення — це момент вдячності та підготовки до найбільшого християнського свята.

Атмосфера у місті в ці дні поєднує урочистість, очікування свята та родинне тепло.

Новини.LIVE інформували, що 10 квітня у храмах Львова відбувся особливий богослужбовий обряд, присвячений вшануванню страждань Ісуса Христа. Віряни цього дня приходили до церков, щоб помолитися, долучитися до традицій Страсного тижня та пройти під плащаницею як знак смирення і духовного очищення. Однією з головних подій стало урочисте викладення плащаниці в храмах.

Новини.LIVE повідомляли, що 4 квітня у Львові віряни римо-католицького обряду розпочали освячення великодніх кошиків у храмах міста напередодні Великодня. Цей день, який за григоріанським календарем відповідав Лазаревій суботі, традиційно був присвячений благословенню святкової їжі перед Воскресінням Христовим.

Також Новини.LIVE писали, що 4 квітня у Львові встановили національний рекорд із масового розпису писанок, у якому взяли участь близько 1600 людей. Разом вони створили понад 1700 писанок, поєднавши популяризацію українських традицій із благодійною ініціативою на підтримку семирічного хлопчика.