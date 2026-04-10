Страсна п’ятниця: у храмах Львова виклали плащаницю
У храмах Львова у Страсну п’ятницю, 10 квітня, відбувається особливий богослужбовий обряд, пов’язаний із вшануванням страждань Ісуса Христа. Віряни цього дня приходять до церков, щоб помолитися та долучитися до традиційних практик Страсного тижня. Однією з головних подій є викладення плащаниці в храмах.
Про це інформує журналістка Новини.LIVE Марта Байдака з місця події.
У Львові викладають плащаницю
Сьогодні, у Страсну п’ятницю, у львівських храмах викладають плащаницю — святиню, що символізує покладене до гробу тіло Ісуса Христа.
Це один із найскорботніших днів у християнській традиції: віряни приходять до церков, аби помолитися, вшанувати страждання Спасителя та пройти під плащаницею як знак смирення і духовного очищення.
Біля святині запалюють свічки, її прикрашають квітами, а в храмах панує тиша та зосередженість.
Плащаниця перебуває в центрі храму протягом Страсної п’ятниці та суботи й залишається там до богослужіння Воскресіння.
Як відомом, плащаниця — це спеціальне полотно із зображенням Ісуса Христа після зняття з хреста. Вона використовується у богослужіннях Страсної п’ятниці як символ поховання Спасителя. Обряд її викладення є однією з центральних традицій перед Великоднем у православній та греко-католицькій церквах. Він має глибоке духовне значення: нагадує про жертву Христа та підготовку вірян до свята Воскресіння.
