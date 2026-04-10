Головна Львів Страсна п'ятниця: у храмах Львова виклали плащаницю

Страсна п’ятниця: у храмах Львова виклали плащаницю

Дата публікації: 10 квітня 2026 17:38
Викладання плащаниці у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У храмах Львова у Страсну п’ятницю, 10 квітня, відбувається особливий богослужбовий обряд, пов’язаний із вшануванням страждань Ісуса Христа. Віряни цього дня приходять до церков, щоб помолитися та долучитися до традиційних практик Страсного тижня. Однією з головних подій є викладення плащаниці в храмах.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Марта Байдака з місця події.

У Львові викладають плащаницю. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У Львові викладають плащаницю

Сьогодні, у Страсну п’ятницю, у львівських храмах викладають плащаницю — святиню, що символізує покладене до гробу тіло Ісуса Христа.

Це один із найскорботніших днів у християнській традиції: віряни приходять до церков, аби помолитися, вшанувати страждання Спасителя та пройти під плащаницею як знак смирення і духовного очищення.

Викладання плащаниці у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE
У Страсну п’ятницю у Львові викладають плащаницю. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Біля святині запалюють свічки, її прикрашають квітами, а в храмах панує тиша та зосередженість.

Плащаниця перебуває в центрі храму протягом Страсної п’ятниці та суботи й залишається там до богослужіння Воскресіння.

Плащаниця у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Як відомом, плащаниця — це спеціальне полотно із зображенням Ісуса Христа після зняття з хреста. Вона використовується у богослужіннях Страсної п’ятниці як символ поховання Спасителя. Обряд її викладення є однією з центральних традицій перед Великоднем у православній та греко-католицькій церквах. Він має глибоке духовне значення: нагадує про жертву Христа та підготовку вірян до свята Воскресіння.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 4 квітня у Львові віряни римо-католицького обряду почали освячувати великодні кошики. Богослужіння проходили в міських храмах напередодні Великодня, у Лазареву суботу за григоріанським календарем. У цей день традиційно благословляють святкову їжу перед Воскресінням Христовим.

Також Новини.LIVE писали, що того ж дня у Львові зафіксували національний рекорд із масового розпису писанок. У заході взяли участь близько 1600 учасників, які спільно створили понад 1700 писанок. Подія поєднала популяризацію українських великодніх традицій і благодійну мету — підтримку семирічного хлопчика.

Львів Великдень Страсна п'ятниця
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
