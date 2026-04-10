Страстная пятница: в храмах Львова выложили плащаницу

Выкладывание плащаницы во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

В храмах Львова в Страстную пятницу, 10 апреля, происходит особый богослужебный обряд, связанный с чествованием страданий Иисуса Христа. Верующие в этот день приходят в церкви, чтобы помолиться и приобщиться к традиционным практикам Страстной недели. Одним из главных событий является выкладывание плащаницы в храмах.

Об этом информирует журналистка Новини.LIVE Марта Байдака с места события.

Сегодня, в Страстную пятницу, во львовских храмах выкладывают плащаницу — святыню, символизирующую положенное в гроб тело Иисуса Христа.

Это один из самых скорбных дней в христианской традиции: верующие приходят в церкви, чтобы помолиться, почтить страдания Спасителя и пройти под плащаницей как знак смирения и духовного очищения.

Возле святыни зажигают свечи, ее украшают цветами, а в храмах царит тишина и сосредоточенность.

Читайте также:

Плащаница находится в центре храма в течение Страстной пятницы и субботы и остается там до богослужения Воскресения.

Как известно, плащаница — это специальное полотно с изображением Иисуса Христа после снятия с креста. Она используется в богослужениях Страстной пятницы как символ погребения Спасителя. Обряд ее изложения является одной из центральных традиций перед Пасхой в православной и греко-католической церквях. Он имеет глубокое духовное значение: напоминает о жертве Христа и подготовке верующих к празднику Воскресения.

