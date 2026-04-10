Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Страстная пятница: в храмах Львова выложили плащаницу

Страстная пятница: в храмах Львова выложили плащаницу

Ua ru
Дата публикации 10 апреля 2026 17:38
Выкладывание плащаницы во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

В храмах Львова в Страстную пятницу, 10 апреля, происходит особый богослужебный обряд, связанный с чествованием страданий Иисуса Христа. Верующие в этот день приходят в церкви, чтобы помолиться и приобщиться к традиционным практикам Страстной недели. Одним из главных событий является выкладывание плащаницы в храмах.

Об этом информирует журналистка Новини.LIVE Марта Байдака с места события.

У храмах Львова виставили плащаницю
Во Львове выкладывают плащаницу. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Во Львове выкладывают плащаницу

Сегодня, в Страстную пятницу, во львовских храмах выкладывают плащаницу — святыню, символизирующую положенное в гроб тело Иисуса Христа.

Это один из самых скорбных дней в христианской традиции: верующие приходят в церкви, чтобы помолиться, почтить страдания Спасителя и пройти под плащаницей как знак смирения и духовного очищения.

У храмах Львова виставили плащаницю
Выкладывание плащаницы во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE
Львів плащаниця
В Страстную пятницу во Львове выкладывают плащаницу. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Возле святыни зажигают свечи, ее украшают цветами, а в храмах царит тишина и сосредоточенность.

Плащаница находится в центре храма в течение Страстной пятницы и субботы и остается там до богослужения Воскресения.

Плащаниця у Львові
Плащаница во Львове, фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Как известно, плащаница — это специальное полотно с изображением Иисуса Христа после снятия с креста. Она используется в богослужениях Страстной пятницы как символ погребения Спасителя. Обряд ее изложения является одной из центральных традиций перед Пасхой в православной и греко-католической церквях. Он имеет глубокое духовное значение: напоминает о жертве Христа и подготовке верующих к празднику Воскресения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 4 апреля во Львове верующие римо-католического обряда начали освящать пасхальные корзины. Богослужения проходили в городских храмах накануне Пасхи, в Лазареву субботу по григорианскому календарю. В этот день традиционно благословляют праздничную пищу перед Воскресением Христовым.

Также Новини.LIVE писали, что в тот же день во Львове зафиксировали национальный рекорд по массовой росписи писанок. В мероприятии приняли участие около 1600 участников, которые совместно создали более 1700 писанок. Событие соединило популяризацию украинских пасхальных традиций и благотворительную цель — поддержку семилетнего мальчика.

Львов Пасха Страстная пятница
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации