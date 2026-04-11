Во Львове начали освящать пасхальные корзины: фоторепортаж

Во Львове 11 апреля началось традиционное освящение пасхальных корзин в храмах города. С самого утра верующие приходят в церкви, чтобы освятить праздничные корзины перед Пасхой. Событие собрало большое количество людей и происходит в несколько этапов в течение дня.

Об этом с места события информирует журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

В субботу, 11 апреля, львовяне начали традиционное предпасхальное освящение корзин.

В храмах Львова освящение пасхальных корзин является ежегодной традицией, которая обычно происходит накануне или в день Пасхи и объединяет семьи и общины.

В корзины обычно кладут кулич, пасхальные яйца или писанки, мясные изделия, сыр, масло и соль — как символы достатка, жизни и благословения. Верующие приходят целыми семьями, часто с детьми, превращая это событие в важный семейный обряд.

Читайте также:

Львов в предпасхальный период традиционно становится одним из центров религиозной подготовки, где возле храмов наблюдается особенно оживленная атмосфера. Освящение корзин происходит в определенные часы, чтобы избежать больших скоплений людей и дать возможность всем желающим приобщиться к обряду.

Священнослужители отмечают, что освящение пасхальной корзины имеет не только традиционное, но и духовное значение — это момент благодарности и подготовки к величайшему христианскому празднику.

Атмосфера в городе в эти дни сочетает торжественность, ожидание праздника и семейное тепло.

Новини.LIVE информировали, что 10 апреля в храмах Львова состоялся особый богослужебный обряд, посвященный чествованию страданий Иисуса Христа. Верующие в этот день приходили в церкви, чтобы помолиться, приобщиться к традициям Страстной недели и пройти под плащаницей как знак смирения и духовного очищения. Одним из главных событий стало торжественное выкладывание плащаницы в храмах.

Новини.LIVE сообщали, что 4 апреля во Львове верующие римо-католического обряда начали освящение пасхальных корзин в храмах города накануне Пасхи. Этот день, который по григорианскому календарю соответствовал Лазаревой субботе, традиционно был посвящен благословению праздничной пищи перед Воскресением Христовым.

Также Новини.LIVE писали, что 4 апреля во Львове установили национальный рекорд по массовой росписи писанок, в котором приняли участие около 1600 человек. Вместе они создали более 1700 писанок, совместив популяризацию украинских традиций с благотворительной инициативой в поддержку семилетнего мальчика.