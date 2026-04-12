Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів У Шевченківському гаю відбулися гаївки та великодні забави: фото

У Шевченківському гаю відбулися гаївки та великодні забави: фото

Ua ru
Дата публікації: 12 квітня 2026 18:53
Гаївки у Шевченківському гаю Львова 12 квітня. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові на Великдень, 12 квітня, у Шевченківському гаю відбулися традиційні гаївки, концерти та святкові забави. Упродовж двох днів для гостей проводитимуть народні ігри, виступи гуртів і благодійні заходи на підтримку військових.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Святкування Великодня у Львові 12 квітня

Одна з учасниць зазначила, що захід є обовʼязковим атрибутом Великодня, який обʼєднує традиції та людей. 

Львівʼяни святкують Великдень
Великодні забави у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Шевченківський гай у Львові 12 квітня
Учасники гаївок у Львові 12 квітня. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

"Це щось моє таке традиційне, яке я плекаю кожного року", — каже вона.

За її словами, це унікальний досвід, якого немає в інших куточках України.

Святкування Великодня у Львові 12 квітня
Дівчата в національному одязі. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Гаївки у Львові 12 квітня
Великодні забави у Шевченківському гаї. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Великодні забави у Львові 12 квітня
Гаївки у Львові 12 квітня. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Гаївки у Шевченківському гаї 12 квітня
Гості гаївок у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Великодні забави у Львові у Шевченківському гаї 12 квітня
Великодні забави у Шевченківському гаї 12 квітня. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Як писали Новини.LIVE, 11 квітня у Львові відбулося традиційне освячення великодніх кошиків. Віряни приходили родинами, перетворюючи свято на важливий сімейний обряд.

А 10 квітня Новини.LIVE показали, як у храмах Львова виклали плащаницю. Люди приходили до церков, аби помолитися та долучитися до традицій Страсного тижня.

Львів Великдень свято
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації