У Шевченківському гаю відбулися гаївки та великодні забави: фото
У Львові на Великдень, 12 квітня, у Шевченківському гаю відбулися традиційні гаївки, концерти та святкові забави. Упродовж двох днів для гостей проводитимуть народні ігри, виступи гуртів і благодійні заходи на підтримку військових.
Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.
Святкування Великодня у Львові 12 квітня
Одна з учасниць зазначила, що захід є обовʼязковим атрибутом Великодня, який обʼєднує традиції та людей.
"Це щось моє таке традиційне, яке я плекаю кожного року", — каже вона.
За її словами, це унікальний досвід, якого немає в інших куточках України.
Як писали Новини.LIVE, 11 квітня у Львові відбулося традиційне освячення великодніх кошиків. Віряни приходили родинами, перетворюючи свято на важливий сімейний обряд.
А 10 квітня Новини.LIVE показали, як у храмах Львова виклали плащаницю. Люди приходили до церков, аби помолитися та долучитися до традицій Страсного тижня.
Читайте Новини.LIVE!