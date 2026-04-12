В Шевченковском гаю состоялись гаивки и пасхальные забавы: фото

В Шевченковском гаю состоялись гаивки и пасхальные забавы: фото

Дата публикации 12 апреля 2026 18:53
Гаивки в Шевченковском гаю Львова 12 апреля. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове на Пасху, 12 апреля, в Шевченковском гаю состоялись традиционные гаивки, концерты и праздничные забавы. В течение двух дней для гостей будут проводить народные игры, выступления групп и благотворительные мероприятия в поддержку военных.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Празднование Пасхи во Львове 12 апреля

Одна из участниц отметила, что мероприятие является обязательным атрибутом Пасхи, который объединяет традиции и людей.

Львівʼяни святкують Великдень
Пасхальные забавы во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Шевченківський гай у Львові 12 квітня
Участники гаивок во Львове 12 апреля. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

"Это что-то мое такое традиционное, которое я лелею каждый год", — говорит она.

По ее словам, это уникальный опыт, которого нет в других уголках Украины.

Святкування Великодня у Львові 12 квітня
Девушки в национальной одежде. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Гаївки у Львові 12 квітня
Пасхальные забавы в Шевченковском гае. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Великодні забави у Львові 12 квітня
Гаивки во Львове 12 апреля. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Гаївки у Шевченківському гаї 12 квітня
Гости гаивок во Львове. Фото: Новости.LIVE/Марта Байдака
Великодні забави у Львові у Шевченківському гаї 12 квітня
Пасхальные забавы в Шевченковском гае 12 апреля. Фото: Новости.LIVE/Марта Байдака

Как писали Новини.LIVE, 11 апреля во Львове состоялось традиционное освящение пасхальных корзин. Верующие приходили семьями, превращая праздник в важный семейный обряд.

А 10 апреля Новини.LIVE показали, как в храмах Львова выложили плащаницу. Люди приходили в церкви, чтобы помолиться и приобщиться к традициям Страстной недели.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
