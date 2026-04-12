В Шевченковском гаю состоялись гаивки и пасхальные забавы: фото
Во Львове на Пасху, 12 апреля, в Шевченковском гаю состоялись традиционные гаивки, концерты и праздничные забавы. В течение двух дней для гостей будут проводить народные игры, выступления групп и благотворительные мероприятия в поддержку военных.
Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.
Празднование Пасхи во Львове 12 апреля
Одна из участниц отметила, что мероприятие является обязательным атрибутом Пасхи, который объединяет традиции и людей.
"Это что-то мое такое традиционное, которое я лелею каждый год", — говорит она.
По ее словам, это уникальный опыт, которого нет в других уголках Украины.
Как писали Новини.LIVE, 11 апреля во Львове состоялось традиционное освящение пасхальных корзин. Верующие приходили семьями, превращая праздник в важный семейный обряд.
А 10 апреля Новини.LIVE показали, как в храмах Львова выложили плащаницу. Люди приходили в церкви, чтобы помолиться и приобщиться к традициям Страстной недели.
