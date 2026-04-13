Главная Львов Львов накроют сильные заморозки: прогноз погоды на завтра

Львов накроют сильные заморозки: прогноз погоды на завтра

Дата публикации 13 апреля 2026 18:48
Прогноз погоды во Львове и области на завтра 14 апреля
Мужчина на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области завтра, 14 апреля, ожидается с переменной облачностью. Синоптики прогнозируют сильные заморозки ночью, а также порывы ветра до 20 метров в секунду. В то же время существенных осадков не предвидится.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Погода во Львове и области 14 апреля

Синоптики отмечают, что ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 метров в секунду, но местами порывы до 20 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні на 14 квітня
Погода в Украине 14 апреля. Фото: Meteoprog

Температура воздуха:

  • во Львовской области ночью 0...-5 °C, днем +13...+18 °C;
  • во Львове ночью -1...-3 °C, днем +15...+17 °C.

Синоптики объявили первый уровень опасности из-за порывов юго-восточного ветра 15-20 м/с.

Читайте также:
Пориви вітру у Львові 14 квітня
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях во Львове и области 14 апреля. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Кроме того, объявлен второй уровень опасности из-за сильных заморозков ночью и утром (во Львовской области 0...-5 °C, во Львове -1...-3 °C).

Заморозки у Львові 14 квітня
Предупреждение о заморозках во Львове и области 14 апреля. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Пожарная опасность

Завтра пожарная опасность низкая и средняя (второй и третий класс).

Пожежна небезпека на Львівщині 14 квітня
Прогноз пожарной опасности по Львовской области. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

"Погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня)", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, на Пасху в Шевченковском гаю Львова состоялись гаивки, концерты и забавы. Праздничное мероприятие объединяет традиции и людей.

Кроме того, мы показывали, как 11 апреля во Львове освящали пасхальные корзины в храмах города. Атмосфера сочетала торжественность, ожидание праздника и семейное тепло.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
