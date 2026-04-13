Прогноз погоды во Львове и области на завтра 14 апреля

Погода во Львове и области завтра, 14 апреля, ожидается с переменной облачностью. Синоптики прогнозируют сильные заморозки ночью, а также порывы ветра до 20 метров в секунду. В то же время существенных осадков не предвидится.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Погода во Львове и области 14 апреля

Синоптики отмечают, что ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 метров в секунду, но местами порывы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха:

во Львовской области ночью 0...-5 °C , днем +13...+18 °C ;

, днем ; во Львове ночью -1...-3 °C, днем +15...+17 °C.

Синоптики объявили первый уровень опасности из-за порывов юго-восточного ветра 15-20 м/с.

Кроме того, объявлен второй уровень опасности из-за сильных заморозков ночью и утром (во Львовской области 0...-5 °C, во Львове -1...-3 °C).

Пожарная опасность

Завтра пожарная опасность низкая и средняя (второй и третий класс).

"Погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня)", — говорится в сообщении.

