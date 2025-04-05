Снігопад у Львові — чергуватимуть додаткові комунальні служби

На вулиці сніжить. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Львові ввечері 5 квітня засніжило. Через це вночі комунальники вийдуть на додаткове чергування містом.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

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Погода у Львові суттєво погіршилась. У місті на чергування вийдуть додаткові комунальні служби. Щодо контролю над ситуацією в місті провели оперативну нараду.

"Просимо бути обережними на бруківці, підйомах та спусках", — зазначають у міськраді.

Повідомлення ЛМР. Фото: скриншот

Нагадаємо, в неділю, 6 квітня, погода у Львові тільки погіршиться. Синоптики прогнозують сильний сніг, а на дорогах буде ожеледиця.

Зовсім не весняною погода завтра буде по всій Україні. Очікуються потужні опади у багатьох регіонах країни.