Снігопад у Львові — чергуватимуть додаткові комунальні служби

Львів накрив снігопад — комунальники працюють в посиленому режимі
У Львові ввечері 5 квітня засніжило. Через це вночі комунальники вийдуть на додаткове чергування містом.
Про це повідомили у Львівській міській раді.
Львів накрив снігопад
Погода у Львові суттєво погіршилась. У місті на чергування вийдуть додаткові комунальні служби. Щодо контролю над ситуацією в місті провели оперативну нараду.
"Просимо бути обережними на бруківці, підйомах та спусках", — зазначають у міськраді.
Нагадаємо, в неділю, 6 квітня, погода у Львові тільки погіршиться. Синоптики прогнозують сильний сніг, а на дорогах буде ожеледиця.
Зовсім не весняною погода завтра буде по всій Україні. Очікуються потужні опади у багатьох регіонах країни.
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