Снегопад во Львове — будут дежурить дополнительные коммунальные службы

Львов накрыл снегопад — коммунальщики работают в усиленном режиме
Во Львове вечером 5 апреля заснежило. Из-за этого ночью коммунальщики выйдут на дополнительное дежурство по городу.
Об этом сообщили во Львовском городском совете.
Львов накрыл снегопад
Погода во Львове существенно ухудшилась. В городе на дежурство выйдут дополнительные коммунальные службы. По контролю над ситуацией в городе провели оперативное совещание.
"Просим быть осторожными на мостовой, подъемах и спусках", — отмечают в горсовете.
Напомним, в воскресенье, 6 апреля, погода во Львове только ухудшится. Синоптики прогнозируют сильный снег, а на дорогах будет гололедица.
Совсем не весенней погода завтра будет по всей Украине. Ожидаются мощные осадки во многих регионах страны.
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