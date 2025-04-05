Снегопад во Львове — будут дежурить дополнительные коммунальные службы

На улице снежит снег. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Во Львове вечером 5 апреля заснежило. Из-за этого ночью коммунальщики выйдут на дополнительное дежурство по городу.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

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Погода во Львове существенно ухудшилась. В городе на дежурство выйдут дополнительные коммунальные службы. По контролю над ситуацией в городе провели оперативное совещание.

"Просим быть осторожными на мостовой, подъемах и спусках", — отмечают в горсовете.

Сообщение ЛГС. Фото: скриншот

Напомним, в воскресенье, 6 апреля, погода во Львове только ухудшится. Синоптики прогнозируют сильный снег, а на дорогах будет гололедица.

Совсем не весенней погода завтра будет по всей Украине. Ожидаются мощные осадки во многих регионах страны.