Головна Львів Львів та область — графік відключень світла на 8 листопада

Львів та область — графік відключень світла на 8 листопада

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 02:22
Оновлено: 02:21
Графік відключень електроенергії у Львові та області 8 листопада
Блекаут у Львові. Фото: lviv.vgorode.ua

У Львові та на Львівщині у суботу, 8 листопада, діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. У години, коли світло доступне, споживачів просять економно споживати електроенергію.

Про це повідомили у пресслужбі Львівобленерго у п'ятницю, 7 листопада. 

Читайте також:

На Львівщині 8 листопада будуть діяти графіки вимкнення світла

За даними Укренерго, обмеження споживання електроенергії будуть застосовані по всій Україні, зокрема й на Львівщині. Для побутових споживачів передбачено від 1 до 2 черг відключень у період з 08:00 до 21:00.

Львів та область — графік відключень світла на 8 листопада - фото 1
Графік вимкнення електроенергії на 8 листопада. Фото: пресслужба Львівобленерго

У компанії наголосили, що час та тривалість відключень можуть змінюватися, тож варто регулярно перевіряти актуальну інформацію на офіційних сторінках обленерго. У години подачі електроенергії рекомендують користуватися нею максимально економно.

Нагадаємо, Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи почуваються вони в безпеці у місті під час повітряних тривог.

Також ми інформували, що тепло до будинків у Львові уже почали подавати, однак підприємство працюватиме в економному режимі — при підвищенні температури повітря подачу тепла зменшуватимуть.

Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
