Графік відключень електроенергії у Львові та області 8 листопада

Львів та область — графік відключень світла на 8 листопада
У Львові та на Львівщині у суботу, 8 листопада, діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. У години, коли світло доступне, споживачів просять економно споживати електроенергію.
Про це повідомили у пресслужбі Львівобленерго у п'ятницю, 7 листопада.
На Львівщині 8 листопада будуть діяти графіки вимкнення світла
За даними Укренерго, обмеження споживання електроенергії будуть застосовані по всій Україні, зокрема й на Львівщині. Для побутових споживачів передбачено від 1 до 2 черг відключень у період з 08:00 до 21:00.
У компанії наголосили, що час та тривалість відключень можуть змінюватися, тож варто регулярно перевіряти актуальну інформацію на офіційних сторінках обленерго. У години подачі електроенергії рекомендують користуватися нею максимально економно.
