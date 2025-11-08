Графік відключень електроенергії у Львові та області 8 листопада

Блекаут у Львові. Фото: lviv.vgorode.ua

У Львові та на Львівщині у суботу, 8 листопада, діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. У години, коли світло доступне, споживачів просять економно споживати електроенергію.

Про це повідомили у пресслужбі Львівобленерго у п'ятницю, 7 листопада.

На Львівщині 8 листопада будуть діяти графіки вимкнення світла

За даними Укренерго, обмеження споживання електроенергії будуть застосовані по всій Україні, зокрема й на Львівщині. Для побутових споживачів передбачено від 1 до 2 черг відключень у період з 08:00 до 21:00.

Графік вимкнення електроенергії на 8 листопада. Фото: пресслужба Львівобленерго

У компанії наголосили, що час та тривалість відключень можуть змінюватися, тож варто регулярно перевіряти актуальну інформацію на офіційних сторінках обленерго. У години подачі електроенергії рекомендують користуватися нею максимально економно.

