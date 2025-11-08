График отключений электроэнергии во Львове и области 8 ноября

Блэкаут во Львове. Фото: lviv.vgorode.ua

Во Львове и Львовской области в субботу, 8 ноября, будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. В часы, когда свет доступен, потребителей просят экономно потреблять электроэнергию.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовоблэнерго в пятницу, 7 ноября.

На Львовщине 8 ноября будут действовать графики отключения света

По данным Укрэнерго, ограничения потребления электроэнергии будут применены по всей Украине, в том числе и на Львовщине. Для бытовых потребителей предусмотрено от 1 до 2 очередей отключений в период с 08:00 до 21:00.

График отключения электроэнергии на 8 ноября. Фото: пресс-служба Львовоблэнерго

В компании отметили, что время и продолжительность отключений могут меняться, поэтому стоит регулярно проверять актуальную информацию на официальных страницах облэнерго. В часы подачи электроэнергии рекомендуют пользоваться ею максимально экономно.

