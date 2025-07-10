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Головна Львів Львів тоне через сильні зливи — Садовий звернувся до мешканців

Львів тоне через сильні зливи — Садовий звернувся до мешканців

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 10:18
У Львові масштабні підтоплення — Садовий звернувся до львів'ян
Річка вийшла з берегів через зливу. Фото: Андрій Садовий

Після інтенсивних дощів Львів опинився під загрозою масштабних підтоплень. У деяких нежитлових зонах рівень води вже сягнув майже трьох метрів. Найскладніша ситуація склалася через річку Зубру, яка вийшла з берегів і продовжує розливатися.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий

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За словами мера, існує загроза підтоплення окремих частин Франківського, Сихівського та Залізничного районів. Міська влада закликає мешканців бути пильними: перенести майно з підвалів у безпечне місце, а також забрати автомобілі з підземних паркінгів та низин, де можливе скупчення води.

Комунальні служби працюють у посиленому режимі, реагуючи на звернення мешканців і ліквідуючи наслідки негоди. Влада просить львів’ян дотримуватись обережності та не наражати себе на небезпеку.

Тим часом у Львові деякі вулиці затопило водою. Подекуди вода досягла такого рівня, що практично повністю накрила припарковані автомобілі. Мешканці деяких районів повідомляють про проблеми з електропостачанням.

Львів потоп 10 липня
Затоплені авто в дворі. Фото: Новини.LIVE
Львів потоп
Підтоплення двору. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, синоптики попереджали про сильну зливу та негоду, яка накриє Львів.

Через інтенсивні зливи в місті затопило дороги.

погода Львів Львівська область Андрій Садовий дощ потоп
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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