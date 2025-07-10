У Львові масштабні підтоплення — Садовий звернувся до львів'ян

Львів тоне через сильні зливи — Садовий звернувся до мешканців
Після інтенсивних дощів Львів опинився під загрозою масштабних підтоплень. У деяких нежитлових зонах рівень води вже сягнув майже трьох метрів. Найскладніша ситуація склалася через річку Зубру, яка вийшла з берегів і продовжує розливатися.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
Садовий закликає мешканців деяких районів Львова подбати про своє майно
За словами мера, існує загроза підтоплення окремих частин Франківського, Сихівського та Залізничного районів. Міська влада закликає мешканців бути пильними: перенести майно з підвалів у безпечне місце, а також забрати автомобілі з підземних паркінгів та низин, де можливе скупчення води.
Комунальні служби працюють у посиленому режимі, реагуючи на звернення мешканців і ліквідуючи наслідки негоди. Влада просить львів’ян дотримуватись обережності та не наражати себе на небезпеку.
Тим часом у Львові деякі вулиці затопило водою. Подекуди вода досягла такого рівня, що практично повністю накрила припарковані автомобілі. Мешканці деяких районів повідомляють про проблеми з електропостачанням.
Нагадаємо, синоптики попереджали про сильну зливу та негоду, яка накриє Львів.
Через інтенсивні зливи в місті затопило дороги.
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