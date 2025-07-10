Во Львове масштабные подтопления — Садовый обратился к львовянам

Река вышла из берегов из-за ливня. Фото: Андрей Садовый

После интенсивных дождей Львов оказался под угрозой масштабных подтоплений. В некоторых нежилых зонах уровень воды уже достиг почти трех метров. Самая сложная ситуация сложилась из-за реки Зубру, которая вышла из берегов и продолжает разливаться.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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Садовый призывает жителей некоторых районов Львова позаботиться о своем имуществе

По словам мэра, существует угроза подтопления отдельных частей Франковского, Сиховского и Железнодорожного районов. Городские власти призывают жителей быть бдительными: перенести имущество из подвалов в безопасное место, а также забрать автомобили из подземных паркингов и низин, где возможно скопление воды.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме, реагируя на обращения жителей и ликвидируя последствия непогоды. Власти просят львовян соблюдать осторожность и не подвергать себя опасности.

Тем временем во Львове некоторые улицы затопило водой. Кое-где вода достигла такого уровня, что практически полностью накрыла припаркованные автомобили. Жители некоторых районов сообщают о проблемах с электроснабжением.

Затопленные авто во дворе. Фото: Новини.LIVE

Подтопление двора. Фото: Новини.LIVE

Напомним, синоптики предупреждали о сильном ли вне и непогоде, которая накроет Львов.

Из-за интенсивных ливней в городе затопило дороги.