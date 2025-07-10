Во Львове масштабные подтопления — Садовый обратился к львовянам

Львов тонет из-за сильных ливней — Садовый обратился к жителям
После интенсивных дождей Львов оказался под угрозой масштабных подтоплений. В некоторых нежилых зонах уровень воды уже достиг почти трех метров. Самая сложная ситуация сложилась из-за реки Зубру, которая вышла из берегов и продолжает разливаться.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
Садовый призывает жителей некоторых районов Львова позаботиться о своем имуществе
По словам мэра, существует угроза подтопления отдельных частей Франковского, Сиховского и Железнодорожного районов. Городские власти призывают жителей быть бдительными: перенести имущество из подвалов в безопасное место, а также забрать автомобили из подземных паркингов и низин, где возможно скопление воды.
Коммунальные службы работают в усиленном режиме, реагируя на обращения жителей и ликвидируя последствия непогоды. Власти просят львовян соблюдать осторожность и не подвергать себя опасности.
Тем временем во Львове некоторые улицы затопило водой. Кое-где вода достигла такого уровня, что практически полностью накрыла припаркованные автомобили. Жители некоторых районов сообщают о проблемах с электроснабжением.
Напомним, синоптики предупреждали о сильном ли вне и непогоде, которая накроет Львов.
Из-за интенсивных ливней в городе затопило дороги.
Читайте Новини.LIVE!