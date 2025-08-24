У Львові вшанували памʼять полеглих захисників у День Незалежності

У Львові вшанували памʼять полеглих захисників. Фото: Новини.LIVE

У Львові у День Незалежності, 24 серпня, вшанували памʼять полеглих захисників. Церемонія проходила на полях почесних поховань на Личаківському кладовищі. Там відбулася спільна молитва. Львівʼяни поклали на могили квіти та засвітили лампадки.

Вшанування полеглих Героїв у Львові 24 серпня

Одна з жінок наголосила, що українських захисників потрібно щодня вшановувати та памʼятати, за що вони віддали життя.

Інша львівʼянка зачитала вірш, який присвятила полеглому сину:

"Вже від крові аж стогне земля, а за Павлом і небо ридає. Я все ще чекаю дзвінка, але тебе вже між нами немає. Рідна хата і рідний поріг — заночуєш тут вже ти востаннє. За майбутнє ти наше поліг, ми вклонились тобі на прощання. Ти далеко вже десь в висоті добрим воїном будеш у Бога. Вічна слава, Павло, тобі! Жаль, тіль коротка життєва дорога".

Крім того, дует бандуристок заспівав біля могил захисників.

