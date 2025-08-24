Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Львівʼяни вшанували памʼять полеглих воїнів — фоторепортаж

Львівʼяни вшанували памʼять полеглих воїнів — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 18:54
У Львові вшанували памʼять полеглих захисників у День Незалежності
У Львові вшанували памʼять полеглих захисників. Фото: Новини.LIVE

У Львові у День Незалежності, 24 серпня, вшанували памʼять полеглих захисників. Церемонія проходила на полях почесних поховань на Личаківському кладовищі. Там відбулася спільна молитва. Львівʼяни поклали на могили квіти та засвітили лампадки.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Вшанування полеглих Героїв у Львові 24 серпня

Одна з жінок наголосила, що українських захисників потрібно щодня вшановувати та памʼятати, за що вони віддали життя. 

Вшанування памʼяті полеглих Героїв у Львові 24 серпня
Вшанування полеглих Героїв у Львові 24 серпня. Фото: Новини.LIVE
Вшанування полеглих воїнів у Львові 24 серпня
Поле почесних поховань на Личаківському кладовищі. Фото: Новини.LIVE

Інша львівʼянка зачитала вірш, який присвятила полеглому сину:

"Вже від крові аж стогне земля, а за Павлом і небо ридає. Я все ще чекаю дзвінка, але тебе вже між нами немає. Рідна хата і рідний поріг — заночуєш тут вже ти востаннє. За майбутнє ти наше поліг, ми вклонились тобі на прощання. Ти далеко вже десь в висоті добрим воїном будеш у Бога. Вічна слава, Павло, тобі! Жаль, тіль коротка життєва дорога".

У Львові вшанували памʼять полеглих воїнів
У Львові вшанували полеглих воїнів. Фото: Новини.LIVE
Личаківське кладовище у Львові 24 серпня
Могили полеглих Героїв. Фото: Новини.LIVE
Львівʼяни вшанували памʼять воїнів
Вшанування памʼяті воїнів у Львові. Фото: Новини.LIVE
Могили загиблих воїнів у Львові
Львівʼяни вшановують памʼять полеглих захисників. Фото: Новини.LIVE

Крім того, дует бандуристок заспівав біля могил захисників.

Вшанування памʼять полеглих Героїв у Львові 24 серпня
Бандуристки. Фото: Новини.LIVE
Могили на Личаківському кладовищі
Вшанування полеглих Героїв. Фото: Новини.LIVE
Вшанування полеглих воїнів ЗСУ у Львові
Львівʼяни, які вшанували полеглих захисників. Фото: Новини.LIVE
У Львові вшанували памʼять полеглих захисників
Вшанування українських захисників у Львові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 24 серпня міський голова Львова Андрій Садовий привітав українців з Днем Незалежності.

А Новини.LIVE запитали у львівʼян, як вони святкують День Незалежності. Більшість сказали, що вдягають вишиванку, беруть український прапор і йдуть на центральну площу.

війна українці Львів Україна День Незалежності 2025
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації