Во Львове почтили память павших защитников в День Независимости

Во Львове почтили память павших защитников. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в День Независимости, 24 августа, почтили память павших защитников. Церемония проходила на полях почетных захоронений на Лычаковском кладбище. Там состоялась совместная молитва. Львовяне возложили на могилы цветы и зажгли лампадки.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

Чествование павших Героев во Львове 24 августа

Одна из женщин подчеркнула, что украинских защитников нужно ежедневно чтить и помнить, за что они отдали жизнь.

Другая львовянка зачитала стихотворение, которое посвятила павшему сыну:

"Уже от крови аж стонет земля, а за Павлом и небо рыдает. Я все еще жду звонка, но тебя уже между нами нет. Родной дом и родной порог — заночуешь здесь уже ты в последний раз. За будущее ты наше пал, мы поклонились тебе на прощание. Ты далеко уже где-то в высоте добрым воином будешь у Бога. Вечная слава, Павел, тебе! Жаль, столь короткая жизненная дорога".

Кроме того, дуэт бандуристок спел возле могил защитников.

Бандуристки. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 24 августа городской голова Львова Андрей Садовый поздравил украинцев с Днем Независимости.

А Новини.LIVE спросили у львовян, как они празднуют День Независимости. Большинство сказали, что надевают вышиванку, берут украинский флаг и идут на центральную площадь.