Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Львовяне почтили память павших воинов — фоторепортаж

Львовяне почтили память павших воинов — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 18:54
Во Львове почтили память павших защитников в День Независимости
Во Львове почтили память павших защитников. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в День Независимости, 24 августа, почтили память павших защитников. Церемония проходила на полях почетных захоронений на Лычаковском кладбище. Там состоялась совместная молитва. Львовяне возложили на могилы цветы и зажгли лампадки.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Чествование павших Героев во Львове 24 августа

Одна из женщин подчеркнула, что украинских защитников нужно ежедневно чтить и помнить, за что они отдали жизнь.

Вшанування памʼяті полеглих Героїв у Львові 24 серпня
Чествование павших Героев во Львове 24 августа. Фото: Новини.LIVE
Вшанування полеглих воїнів у Львові 24 серпня
Поле почетных захоронений на Лычаковском кладбище. Фото: Новини.LIVE

Другая львовянка зачитала стихотворение, которое посвятила павшему сыну:

"Уже от крови аж стонет земля, а за Павлом и небо рыдает. Я все еще жду звонка, но тебя уже между нами нет. Родной дом и родной порог — заночуешь здесь уже ты в последний раз. За будущее ты наше пал, мы поклонились тебе на прощание. Ты далеко уже где-то в высоте добрым воином будешь у Бога. Вечная слава, Павел, тебе! Жаль, столь короткая жизненная дорога".

У Львові вшанували памʼять полеглих воїнів
Во Львове почтили память павших воинов. Фото: Новини.LIVE
Личаківське кладовище у Львові 24 серпня
Могилы павших Героев. Фото: Новини.LIVE
Львівʼяни вшанували памʼять воїнів
Почтение памяти воинов во Львове. Фото: Новини.LIVE
Могили загиблих воїнів у Львові
Львовяне чтят память павших защитников. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, дуэт бандуристок спел возле могил защитников.

Вшанування памʼять полеглих Героїв у Львові 24 серпня
Бандуристки. Фото: Новини.LIVE
Могили на Личаківському кладовищі
Чествование павших Героев. Фото: Новини.LIVE
Вшанування полеглих воїнів ЗСУ у Львові
Львовяне, которые почтили павших защитников. Фото: Новини.LIVE
У Львові вшанували памʼять полеглих захисників
Чествование украинских защитников во Львове. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 24 августа городской голова Львова Андрей Садовый поздравил украинцев с Днем Независимости.

А Новини.LIVE спросили у львовян, как они празднуют День Независимости. Большинство сказали, что надевают вышиванку, берут украинский флаг и идут на центральную площадь.

война украинцы Львов Украина День Независимости 2025
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации