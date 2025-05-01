Пенсіонер на Львівщині намагався ввезти 31 кг свинини без декларування — вирок суду

Черги авто на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

У Львівській області пенсіонер намагався ввезти в Україну свіже мʼясо без декларування. Йдеться про 31 кілограм свинини. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Про це йдеться у вироку, який опубліковано в Єдиному державному реєстрі.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що 24 березня на ПП "Угринів—Долгобичув" пенсіонер повертався в Україну на автомобілі Ford Kuga. Чоловік обрав смугу "зелений коридор" та заявив, що не перевозить товари, які необхідно декларувати.

Під час огляду транспортного засобу митники виявили 23 упаковки свіжого м’яса свинини загальною вагою 31 кілограм. Відповідно до чинного законодавства, переміщення такого товару через митний кордон України є обмеженим.

Пенсіонер визнав, що намагався ввезти мʼясо, аби продати в Україні.

"Під час опитування, по завершенні митного огляду громадянин визнав, що переміщував вище згаданий товар з метою збуту та визнав себе власником даного товару", — йдеться у постанові.

Що вирішив суд

Чоловіка визнали винним у порушенні митних правил. Суд оштрафував його на 5 100 гривень, а мʼясо — конфіскували на користь держави.

Нагадаємо, у Львові жінка звернулася до суду з позовом проти комунального підприємства після ДТП за участю трамвая.

Раніше стало відомо, що ТОВ "Акіта Україна" зобов'язане виплатити Львівській міській раді понад 7 мільйонів гривень пайового внеску.