Пенсионер на Львовщине пытался ввезти 31 кг свинины без декларирования — приговор суда

Очереди авто на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Во Львовской области пенсионер пытался ввезти в Украину свежее мясо без декларирования. Речь идет о 31 килограмме свинины. В результате этого состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре, который опубликован в Едином государственном реестре.

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Детали дела

В материалах дела говорится, что 24 марта на ПП "Угринов— Долгобичув" пенсионер возвращался в Украину на автомобиле Ford Kuga. Мужчина выбрал полосу "зеленый коридор" и заявил, что не перевозит товары, которые необходимо декларировать.

Во время осмотра транспортного средства таможенники обнаружили 23 упаковки свежего мяса свинины общим весом 31 килограмм. Согласно действующему законодательству, перемещение такого товара через таможенную границу Украины является ограниченным.

Пенсионер признал, что пытался ввезти мясо, чтобы продать в Украине.

"Во время опроса по завершении таможенного досмотра гражданин признал, что перемещал вышеупомянутый товар с целью сбыта и признал себя владельцем данного товара", — говорится в постановлении.

Что решил суд

Мужчину признали виновным в нарушении таможенных правил. Суд оштрафовал его на 5 100 гривен, а мясо — конфисковали в пользу государства.

Напомним, во Львове женщина обратилась в суд с иском против коммунального предприятия после ДТП с участием трамвая.

Ранее стало известно, что ООО "Акита Украина" обязано выплатить Львовскому городскому совету более 7 миллионов гривен паевого взноса.