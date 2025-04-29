Акіта Україна сплатить ЛМР 7 млн грн — що трапилось

Суддівський молоток. Ілюстративне фото: freepik

ТОВ "Акіта Україна" повинна сплати Львівській міській раді понад 7 млн грн пайового внеску. Компанія заборгувала гроші за будівництво житлового комплексу в місті.

Про це йдеться у судовому вироку.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що компанія "Акіта Україна" будувала 18-поверховий житловий комплекс на вулиці Замарстинівський у Львові. Виконком ЛМР видав компанії дозвіл на будівництво ЖК у червні 2019 року. "Акіта Україна" повинна була сплатити пайовий внесок у розмірі 5,9 млн грн на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Львова.

Попри те, що платіж повинен відбутися згідно з містобудівними умовами, забудовник так і не сплатив цей пайовий внесок, тому ЛМР звернулась до суду. Вона вимагала заплатити не лише внесок, а й відсотки та інфляційні витрати.

Рішення суду

Господарський суд Львівської області задовольнив позов міськради і зобов'язав ТОВ "Акіта Україна" сукупно виплатити понад 7 млн грн. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, Міноборони не хотіло виплачувати гроші львів'янці. Жінка подала до суду.

Також ми писали, у Львові судили військового за збитки на ремонті казарми. Суд визнав його винним у недбалому ставленні до служби.