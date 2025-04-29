Акита Украина оплатит ЛГС 7 млн грн — что случилось

Судейский молоток. Иллюстративное фото: freepik

ООО "Акита Украина" должна уплатить Львовскому городскому совету более 7 млн грн паевого взноса. Компания задолжала деньги за строительство жилого комплекса в городе.

Об этом говорится в судебном приговоре.

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Детали дела

В материалах дела говорится, что компания "Акита Украина" строила 18-этажный жилой комплекс на улице Замарстыновской во Львове. Исполком ЛГС выдал компании разрешение на строительство ЖК в июне 2019 года. "Акита Украина" должна была уплатить паевой взнос в размере 5,9 млн грн на развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры Львова.

Несмотря на то, что платеж должен состояться согласно градостроительным условиям, застройщик так и не оплатил этот паевой взнос, поэтому ЛГС обратился в суд. Он требовал заплатить не только взнос, но и проценты и инфляционные расходы.

Решение суда

Хозяйственный суд Львовской области удовлетворил иск горсовета и обязал ООО "Акита Украина" совокупно выплатить более 7 млн грн. Это решение можно обжаловать в апелляции.

Напомним, Минобороны не хотело выплачивать деньги львовянке. Женщина подала в суд.

Также мы писали, во Львове судили военного за убытки на ремонте казармы. Суд признал его виновным в халатном отношении к службе.