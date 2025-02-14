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Львів'янин видавав себе за працівника СБУ — як його покарав суд

14 лютого 2025 10:14
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Видав себе за працівника СБУ — у Львові оштрафували чоловіка
Працівник СБУ. Ілюстративне фото: СБУ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львові чоловік видав себе за працівника Служби безпеки України, коли його на дорозі зупинила поліція. За рішенням суду він має сплатити штраф.

Про це йдеться у постанові №465/638/25, яку оприлюднив Франківський районний суд міста Львова.

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Деталі справи 

Згідно з матеріалами справи, 28 січня 2025 році у Львові патрульна поліція зупинила чоловіка, який їхав на автомобілі Mercedes-Benz GLE 250d. Він був одягнений у військову форму з розпізнавальними знаками СБУ та представився військовослужбовцем Служби безпеки.

Як доказ він показав нібито посвідчення СБУ та пластикові картки "Комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю".

Рішення суду

Через незаконне використання ознак приналежності до СБУ щодо чоловіка склали адміністративний протокол. Під час розгляду справи він повністю визнав свою провину і попросив його сувору не карати. Водночас чому львів'янин представився працівником СБУ невідомо. 

Суд визнав чоловіка винним і призначив йому штраф у розмірі 17 тисяч гривень. 

Нагадаємо, у Львові чоловік побив друга до критичного стану. Йому призначили тюремний термін. 

Також ми писали, що на Львівщині дитина "наколядувала" велосипеди. За це суд оштрафував матір однієї із дівчат.

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