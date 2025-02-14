Выдал себя за работника СБУ — во Львове оштрафовали мужчину

Работник СБУ. Иллюстративное фото: СБУ

Во Львове мужчина выдал себя за работника Службы безопасности Украины, когда его на дороге остановила полиция. По решению суда он должен заплатить штраф.

Об этом говорится в постановлении №465/638/25, которое обнародовал Франковский районный суд города Львова.

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Детали дела

Согласно материалам дела, 28 января 2025 года во Львове патрульная полиция остановила мужчину, который ехал на автомобиле Mercedes-Benz GLE 250d. Он был одет в военную форму с опознавательными знаками СБУ и представился военнослужащим Службы безопасности.

В качестве доказательства он показал якобы удостоверение СБУ и пластиковые карточки "Комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью".

Решение суда

Из-за незаконного использования признаков принадлежности к СБУ в отношении мужчины составили административный протокол. При рассмотрении дела он полностью признал свою вину и попросил его строго не наказывать. В то же время почему львовянин представился работником СБУ неизвестно.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 17 тысяч гривен.

Напомним, во Львове мужчина избил друга до критического состояния. Ему назначили тюремный срок.

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