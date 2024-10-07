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Львів'янину заважають "стовпчики Садового" — чи підтримали його мешканці міста

7 жовтня 2024 01:37
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Мешканець Львова хоче, щоб з вулиці прибрали антипаркувальні стовпчики, але не всі його підтримують
Ті самі "стовпчики Садового". Фото: Facebook/Володимир Миколайович
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Один з мешканців Львова звернувся на "Гарячу лінію" міста з вимогою прибрати так звані "стовпчики Садового" (мера Львова). І хоча скаргу чоловіка зареєстрували, проте в соцмережах далеко на всі його підтримали. 

Дискусія розвернулась на Facebook-сторінці служби міста. 

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Мешканець міста Володимир Миколайович вважає, що антипаркувальні стовпчики є зайвими на вузенькому тротуарі перехрестя Замарстинівської 73 та Східної. Адміністратор сторінки відповів, що скерував звернення містянина в Шевченківську районну адміністрацію.

Але думки львівської спільноти розділились. Хоча дехто дійсно підтримує таку вимогу, але знайшлись і критики, що виступають за присутність стовпчиків, щоб вулицю не окупували автолюбителі. Адже тоді зовсім не залишиться міста для пішоходів. 

Львів'янину заважають "стовпчики Садового" — чи підтримали його мешканці міста - фото 1
Дискусія щодо "стовпчиків Садового". Фото: Скриншот

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий заявив, що хотів би провести форум британських мерів у місті. 

Також, на жаль, кількість жертв від російського удару по Львову у вересні зросла. Заступник міського голови Львова Андрій Москаленко повідомив, що загинула ще одна людина

Львів парковка Львівська область Андрій Садовий вулиці

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