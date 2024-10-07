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Львовянину мешают "столбики Садового" — поддержали ли его жители города

7 октября 2024 01:37
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Житель Львова хочет, чтобы с улицы убрали антипарковочные столбики, но не все его поддерживают
Те самые "столбики Садового". Фото: Facebook/Владимир Николаевич
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Один из жителей Львова обратился на "Горячую линию" города с требованием убрать так называемые "столбики Садового" (мэра Львова). И хотя жалобу мужчину зарегистрировали, однако в соцсетях далеко не все его поддержали.

Дискуссия развернулась на Facebook-странице службы города.

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Житель города Владимир Николаевич считает, что антипарковочные столбики мешают людям на узком тротуаре перекрестка Замарстыновской 73 и Восточной. Администратор страницы ответил, что направил обращение горожанина в Шевченковскую районную администрацию.

Но мнения львовского сообщества разделились. Хотя некоторые действительно поддерживают такое требование, однако нашлись и критики, выступающие за присутствие столбиков, чтобы улицу не оккупировали автолюбители. Ведь тогда совсем не останется места для пешеходов.

Львовянину мешают "столбики Садового" - поддержали ли его жители города - фото 1
Дискуссия по "столбикам Садового". Фото: Скриншот

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что хотел провести форум британских мэров в городе.

Также, к сожалению, количество жертв от российского удара по Львову в сентябре выросло. Заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко сообщил, что погиб еще один человек 

Львов парковка Львовская область Андрей Садовый улицы

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