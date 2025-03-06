Напала на поліцейську — львів'янка отримала іспитовий термін

Поліцейські на виклику. Ілюстративне фото: Shutterstock

Місцева жителька Львова напала на поліцейську під час виконання службових обов'язків. Жінці не сподобалось, що правоохоронці розбороняли бійку, де був її чоловік.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду Львова.

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Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що в червні 2024 року на дитячому майданчику у Львові обвинувачена випивала спиртні напої разом зі своїми друзями та чоловіком. Незадовго трапилася бійка, в якій брав участь і чоловік нападниці.

На виклик приїхала поліція та почали розбороняти бійку, саме тоді жінка спершу облаяла працівницю поліції, а потім почала бити інспекторку руками та ногами. Від цього поліцейська втратила рівновагу та впала на землю і в результаті отримала кілька синців та подряпин.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачена визнала свою провину та розкаялась. Шевченківський районний суд визнав жінку винною у нападі на працівницю правоохоронних органів та призначив їй покарання у вигляді одного року позбавлення волі. Однак покарання було замінене роком випробувального терміну.

Нагадаємо, львів'янин стріляв у парку в центрі міста. За це він отримав штраф у розмірі 51 гривні.

Крім того, у Львові затримали агента РФ, який готував вибухи біля вокзалу і ТЦК. Наразі він перебуває під вартою.