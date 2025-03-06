Напала на полицейскую — львовянка получила испытательный срок

Полицейские на вызове. Иллюстративное фото: Shutterstock

Местная жительница Львова напала на полицейскую во время выполнения служебных обязанностей. Женщине не понравилось, что правоохранители разнимали драку, где был ее муж.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда Львова.

Читайте также:

Детали дела

В материалах дела говорится, что в июне 2024 года на детской площадке во Львове обвиняемая выпивала спиртные напитки вместе со своими друзьями и мужем. Незадолго случилась драка, в которой участвовал и муж нападающей.

На вызов приехала полиция и начали разнимать драку, именно тогда женщина сначала обругала работницу полиции, а затем начала бить инспектора руками и ногами. От этого полицейская потеряла равновесие и упала на землю и в результате получила несколько синяков и ссадин.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемая признала свою вину и раскаялась. Шевченковский районный суд признал женщину виновной в нападении на сотрудницу правоохранительных органов и назначил ей наказание в виде одного года лишения свободы. Однако наказание было заменено годом испытательного срока.

Напомним, львовянин стрелял в парке в центре города. За это он получил штраф в размере 51 гривны.

Кроме того, во Львове задержали агента РФ, который готовил взрывы возле вокзала и ТЦК. Сейчас он находится под стражей.