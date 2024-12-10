Суд скасував обмеження на безкоштовний проїзд пенсіонерці у Львові

Громадський транспорт Львова. Фото: Експрес

Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов пенсіонерки та людини з інвалідністю. Вона судилася щодо рішення виконавчого комітету Львівської міської ради про обмеження кількості безкоштовних поїздок у громадському транспорті, яке вона вважала порушенням прав.

Про це йдеться у судовому вироку, кий оприлюднили на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

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Рішення про ліміт на поїздки було ухвалене 28 липня 2023 року та встановлювало обмеження у 60 безкоштовних поїздок для пільгових категорій, зокрема пенсіонерів і людей з інвалідністю III групи.

Пенсіонерка з інвалідністю заявила в суді, що це обмеження порушує постанову Кабінету Міністрів України №354 від 17 травня 1993 року, яка гарантує безкоштовний проїзд пенсіонерам на транспорті загального користування. Вона зазначила, що пересування містом нерідко потребує пересадок на різні види транспорту, що ускладнює життя пенсіонерам через встановлений ліміт.

Виконавчий комітет Львівської міської ради аргументував своє рішення тим, що воно не суперечить Конституції України чи міжнародним актам. Проте суд вказав, що постанова Кабміну є обов’язковою до виконання та має вищу юридичну силу.

Таким чином суд визнав, що встановлення ліміту безкоштовних поїздок суперечить постанові Кабінету Міністрів №354, яка забезпечує соціальний захист пенсіонерів. Виконавчий комітет ЛМР не надав достатніх доказів для спростування аргументів позивачки, тому рішення було визнане протиправним та нечинним.

Нагадаємо, у Львові військовий судився з військовою частиною через їх відмову звільнити його зі служби.

Також у Львові судили військового, який на один день покинув військову частину.