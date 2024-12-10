Суд отменил ограничение на бесплатный проезд пенсионерке во Львове

Общественный транспорт Львова. Фото: Экспресс

Львовский окружной административный суд удовлетворил иск пенсионерки и человека с инвалидностью. Она судилась по решению исполнительного комитета Львовского городского совета об ограничении количества бесплатных поездок в общественном транспорте, которое она считала нарушением прав.

Об этом говорится в судебном приговоре, обнародованном на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

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Решение о лимите на поездки было принято 28 июля 2023 г. и устанавливало ограничения в 60 бесплатных поездок для льготных категорий, в том числе пенсионеров и людей с инвалидностью III группы.

Пенсионерка с инвалидностью заявила в суде, что это ограничение нарушает постановление Кабинета Министров Украины №354 от 17 мая 1993 года, гарантирующее бесплатный проезд пенсионерам на транспорте общего пользования. Она отметила, что передвижение по городу нередко нуждается в пересадках на различные виды транспорта, что усложняет жизнь пенсионерам из-за установленного лимита.

Исполнительный комитет Львовского городского совета аргументировал свое решение тем, что оно не противоречит Конституции или международным актам. Однако суд указал, что постановление Кабмина обязательно к исполнению и имеет высшую юридическую силу.

Таким образом, суд признал, что установление лимита бесплатных поездок противоречит постановлению Кабинета Министров №354, которое обеспечивает социальную защиту пенсионеров. Исполнительный комитет ЛГС не предоставил достаточных доказательств для опровержения аргументов истицы, поэтому решение было признано противоправным и недействительным.

Напомним, во Львове военный судился с воинской частью из-за их отказа уволить его со службы.

Также во Львове судили военного, который на один день покинул воинскую часть.