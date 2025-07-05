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Головна Львів Львівʼянки вчаться керувати автобусами — деталі від Садового

Львівʼянки вчаться керувати автобусами — деталі від Садового

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Дата публікації: 5 липня 2025 16:09
Жінки у Львові опановують нову професію — Садовий показав фото
Жінка за кермом автобуса у Львові. Фото: t.me/andriysadovyi

У Львові жінки беруть на себе нові ролі, поки тисячі чоловіків боронять країну. Вони вирішили змінити професію та сідають за кермо автобусів.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram у суботу, 5 липня.

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Жінки вчаться керувати автобусами

Майбутні водійки є учасницями проєкту She Drives. Вони відвідали найбільше автотранспортне підприємство міста АТП-1.

Жінки вчаться керувати автобусами у Львові
Львівʼянки, які опановують нову професію. Фото: t.me/andriysadovyi

Жінки детальніше ознайомилися з майбутньою роботою та дізналися:

  • про графік;
  • умови праці;
  • побут;
  • взаємодію з технікою;
  • мали можливість спробувати себе за кермом великогабаритного автобуса.
Львівʼянки опановують професію водія автобуса
Львівʼянки, які опановують нову професію. Фото: t.me/andriysadovyi

"У час війни тисячі чоловіків боронять країну. А в тилу жінки беруть на себе нові ролі. І вже зовсім скоро у львівських автобусах побачимо водійок", — зазначив Садовий.

У Львові на навчання відібрали 15 жінок. Курси для них безоплатні та доповнені заняттями з безпеки і психології.

Жительки Львова навчаються керувати автобусами
Львівʼянки, які опановують нову професію. Фото: t.me/andriysadovyi

Після отримання посвідчення категорії D учасниці зможуть працевлаштуватися в АТП-1, якому наразі бракує більш як сотні водіїв.

"Пілотний проєкт із навчання та працевлаштування водійок охоплює 11 областей. Його реалізує ГО "Фундація інституційного розвитку" за ініціативи Мінрозвитку громад", — додав Садовий.

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Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, Садовий розповів, що ЄС виділив на будівництво євроколії до Львова 76 мільйонів євро.

Раніше Садовий взяв участь у великій медичній виставці в Японії. Там він провів переговори щодо залучення інвестицій у Львів.

Львів водійське посвідчення жінки Андрій Садовий автобуси водії
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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