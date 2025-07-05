Жінки у Львові опановують нову професію — Садовий показав фото

Жінка за кермом автобуса у Львові. Фото: t.me/andriysadovyi

У Львові жінки беруть на себе нові ролі, поки тисячі чоловіків боронять країну. Вони вирішили змінити професію та сідають за кермо автобусів.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram у суботу, 5 липня.

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Майбутні водійки є учасницями проєкту She Drives. Вони відвідали найбільше автотранспортне підприємство міста АТП-1.

Львівʼянки, які опановують нову професію. Фото: t.me/andriysadovyi

Жінки детальніше ознайомилися з майбутньою роботою та дізналися:

про графік;

умови праці;

побут;

взаємодію з технікою;

мали можливість спробувати себе за кермом великогабаритного автобуса.

Львівʼянки, які опановують нову професію. Фото: t.me/andriysadovyi

"У час війни тисячі чоловіків боронять країну. А в тилу жінки беруть на себе нові ролі. І вже зовсім скоро у львівських автобусах побачимо водійок", — зазначив Садовий.

У Львові на навчання відібрали 15 жінок. Курси для них безоплатні та доповнені заняттями з безпеки і психології.

Львівʼянки, які опановують нову професію. Фото: t.me/andriysadovyi

Після отримання посвідчення категорії D учасниці зможуть працевлаштуватися в АТП-1, якому наразі бракує більш як сотні водіїв.

"Пілотний проєкт із навчання та працевлаштування водійок охоплює 11 областей. Його реалізує ГО "Фундація інституційного розвитку" за ініціативи Мінрозвитку громад", — додав Садовий.

Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, Садовий розповів, що ЄС виділив на будівництво євроколії до Львова 76 мільйонів євро.

Раніше Садовий взяв участь у великій медичній виставці в Японії. Там він провів переговори щодо залучення інвестицій у Львів.