Жінки у Львові опановують нову професію — Садовий показав фото

Львівʼянки вчаться керувати автобусами — деталі від Садового
У Львові жінки беруть на себе нові ролі, поки тисячі чоловіків боронять країну. Вони вирішили змінити професію та сідають за кермо автобусів.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram у суботу, 5 липня.
Жінки вчаться керувати автобусами
Майбутні водійки є учасницями проєкту She Drives. Вони відвідали найбільше автотранспортне підприємство міста АТП-1.
Жінки детальніше ознайомилися з майбутньою роботою та дізналися:
- про графік;
- умови праці;
- побут;
- взаємодію з технікою;
- мали можливість спробувати себе за кермом великогабаритного автобуса.
"У час війни тисячі чоловіків боронять країну. А в тилу жінки беруть на себе нові ролі. І вже зовсім скоро у львівських автобусах побачимо водійок", — зазначив Садовий.
У Львові на навчання відібрали 15 жінок. Курси для них безоплатні та доповнені заняттями з безпеки і психології.
Після отримання посвідчення категорії D учасниці зможуть працевлаштуватися в АТП-1, якому наразі бракує більш як сотні водіїв.
"Пілотний проєкт із навчання та працевлаштування водійок охоплює 11 областей. Його реалізує ГО "Фундація інституційного розвитку" за ініціативи Мінрозвитку громад", — додав Садовий.
Нагадаємо, Садовий розповів, що ЄС виділив на будівництво євроколії до Львова 76 мільйонів євро.
Раніше Садовий взяв участь у великій медичній виставці в Японії. Там він провів переговори щодо залучення інвестицій у Львів.
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