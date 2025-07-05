Женщины во Львове осваивают новую профессию — Садовый показал фото

Львовянки учатся управлять автобусами — детали от Садового
Во Львове женщины берут на себя новые роли, пока тысячи мужчин защищают страну. Они решили сменить профессию и садятся за руль автобусов.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram в субботу, 5 июля.
Женщины учатся управлять автобусами
Будущие водители являются участницами проекта She Drives. Они посетили крупнейшее автотранспортное предприятие города АТП-1.
Женщины подробнее ознакомились с будущей работой и узнали:
- о графике;
- условиях труда;
- быт;
- взаимодействие с техникой;
- имели возможность попробовать себя за рулем крупногабаритного автобуса.
"Во время войны тысячи мужчин защищают страну. А в тылу женщины берут на себя новые роли. И уже совсем скоро во львовских автобусах увидим женщин-водителей", — отметил Садовый.
Во Львове на обучение отобрали 15 женщин. Курсы для них бесплатные и дополнены занятиями по безопасности и психологии.
После получения удостоверения категории D участницы смогут трудоустроиться в АТП-1, которому сейчас не хватает более сотни водителей.
"Пилотный проект по обучению и трудоустройству женщин-водителей охватывает 11 областей. Его реализует ОО "Фонд институционального развития" по инициативе Минразвития громад", — добавил Садовый.
Напомним, Садовый рассказал, что ЕС выделил на строительство евроколеи во Львов 76 миллионов евро.
Ранее Садовый принял участие в большой медицинской выставке в Японии. Там он провел переговоры по привлечению инвестиций во Львов.
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