Женщины во Львове осваивают новую профессию — Садовый показал фото

Женщина за рулем автобуса во Львове. Фото: t.me/andriysadovyi

Во Львове женщины берут на себя новые роли, пока тысячи мужчин защищают страну. Они решили сменить профессию и садятся за руль автобусов.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram в субботу, 5 июля.

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Будущие водители являются участницами проекта She Drives. Они посетили крупнейшее автотранспортное предприятие города АТП-1.

Львовянки, которые осваивают новую профессию. Фото: t.me/andriysadovyi

Женщины подробнее ознакомились с будущей работой и узнали:

о графике;

условиях труда;

быт;

взаимодействие с техникой;

имели возможность попробовать себя за рулем крупногабаритного автобуса.

Львовянки, которые осваивают новую профессию. Фото: t.me/andriysadovyi

"Во время войны тысячи мужчин защищают страну. А в тылу женщины берут на себя новые роли. И уже совсем скоро во львовских автобусах увидим женщин-водителей", — отметил Садовый.

Во Львове на обучение отобрали 15 женщин. Курсы для них бесплатные и дополнены занятиями по безопасности и психологии.

Львовянки, которые осваивают новую профессию. Фото: t.me/andriysadovyi

После получения удостоверения категории D участницы смогут трудоустроиться в АТП-1, которому сейчас не хватает более сотни водителей.

"Пилотный проект по обучению и трудоустройству женщин-водителей охватывает 11 областей. Его реализует ОО "Фонд институционального развития" по инициативе Минразвития громад", — добавил Садовый.

Пост Садового. Фото: скриншот

Напомним, Садовый рассказал, что ЕС выделил на строительство евроколеи во Львов 76 миллионов евро.

Ранее Садовый принял участие в большой медицинской выставке в Японии. Там он провел переговоры по привлечению инвестиций во Львов.