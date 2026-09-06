До +23 °C і без опадів: погода на Львівщині 7 вересня

Прохолодна погода. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області завтра, 7 вересня, очікується мінливо хмарною та сухою. Вночі та вранці місцями буде слабкий туман. Температура повітря вдень підніметься до +23 °C. Водночас у деяких районах області прогнозують високий та надзвичайний рівні пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

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Погода у Львові та області 7 вересня

За прогнозом синоптиків, 7 вересня на Львівщині буде мінлива хмарність та без опадів. Вночі та вранці очікується слабкий туман.

Погода у Львові 7 вересня. Фото: Meteopost

Погоду визначатиме східна периферія антициклону над Польщею. Вітер буде північно-західним, 7–12 метрів на секунду.

Температура повітря становитиме: по Львівщині вночі — +4...+9 °C, вдень — +18...+23 °C; у Львові вночі — +6...+8 °C, вдень — +20...+22 °C.

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Пожежна небезпека на Львівщині

7 вересня на території області прогнозують середній, третій клас пожежної небезпеки. Місцями очікується високий, четвертий клас, а в районі Рави-Руської — надзвичайний, п'ятий клас.

Прогноз пожежної небезпеки. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання, зокрема відкритого вогню.

Ситуація на річках Львівщини

За минулу добу на території Львівської області випало 0–2 мм опадів. На річках спостерігалися незначні коливання рівнів води — від 3 см спаду до 1 см підйому за добу.

Олгяд гідрологічної ситуації. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

На більшості річок області рівні води залишаються близькими до мінімальних багаторічних значень та нижчими за них на 2–10 см. Зокрема, це спостерігається на окремих ділянках Дністра, Тисмениці, Стрия, Орави та Рати.

Найближчої доби гідрологічна ситуація істотно не зміниться. На річках області очікуються незначні коливання рівнів води з переважанням спаду.

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