До +23 °C и без осадков: погода во Львовской области 7 сентября

Прохладная погода. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области завтра, 7 сентября, ожидается переменной облачностью и сухой. Ночью и утром местами будет слабый туман. Температура воздуха днем поднимется до +23 °C. При этом в некоторых районах области прогнозируют высокий и чрезвычайный уровни пожарной опасности.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

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Погода во Львове и области 7 сентября

По прогнозу синоптиков, 7 сентября на Львовщине будет переменная облачность и без осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман.

Погода во Львове 7 сентября. Фото: Meteopost

Погоду будет определять восточная периферия антициклона над Польшей. Ветер будет северо-западным, 7–12 метров в секунду.

Температура воздуха составит: по Львовской области ночью — +4...+9 °C, днём — +18...+23 °C; во Львове ночью — +6...+8 °C, днём — +20...+22 °C.

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Пожарная опасность во Львовской области

7 сентября на территории области прогнозируется средний, третий класс пожарной опасности. Местами ожидается высокий, четвертый класс, а в районе Равы-Русской — чрезвычайный, пятый класс.

Прогноз пожарной опасности. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания, в частности открытого огня.

Ситуация на реках Львовщины

За прошедшие сутки на территории Львовской области выпало 0–2 мм осадков. На реках наблюдались незначительные колебания уровней воды — от 3 см спада до 1 см подъема за сутки.

Обзор гидрологической ситуации. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

На большинстве рек области уровни воды остаются близкими к минимальным многолетним значениям и ниже их на 2–10 см. В частности, это наблюдается на отдельных участках Днестра, Тысменицы, Стрыя, Оравы и Раты.

В ближайшие сутки гидрологическая ситуация существенно не изменится. На реках области ожидаются незначительные колебания уровней воды с преобладанием спада.

Как писали Новини.LIVE, в 2026 году среди абитуриентов Львовской политехники вырос интерес к инженерным специальностям. В то же время больше всего абитуриентов традиционно выбирают IT, психологию, право и менеджмент.

Также Новини.LIVE сообщали, какие тарифы будут действовать во Львове осенью. С 1 сентября новых повышений стоимости проезда, газа и электроэнергии не планировалось. В то же время жители города продолжили оплачивать воду по тарифу, который был повышен в августе.