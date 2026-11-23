Чоловік прибирає сніг. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У вівторок, 24 листопада, на Львівщині очікується погіршення погодних умов через проходження атмосферних фронтів від циклону над Слобожанщиною. Упродовж доби прогнозують сніг, місцями значний, сильні пориви вітру та ожеледицю на дорогах.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде погода на Львівщині 24 листопада

Упродовж доби в області буде хмарно, очікується сніг, місцями значний. На дорогах утвориться ожеледиця, можливі хуртовини. Західний вітер посилюватиметься до 15–20 м/с.

Погода у Львові 24 листопада. Фото: Meteoprog

Температура повітря вночі становитиме +1...+6 °C морозу, вдень — -4...+1 °C.

У Львові також прогнозують хмарну погоду зі снігом та ожеледицею. Температура вночі опуститься до -2...4 °C, а вдень коливатиметься від -1...+1 °C.

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На Львівщині оголосили жовтий рівень небезпеки

Через негоду на території області оголосили попередження першого рівня небезпечності — жовтого. Мешканців попереджають про пориви західного вітру до 20 м/с, хуртовини, місцями значний сніг та ожеледицю.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Водіям варто враховувати ускладнення дорожньої ситуації через слизьке покриття та погіршення видимості.

Яка ситуація на річках Львівщини

Найближчої доби на більшості річок області очікується подальший спад рівнів води. Водночас на окремих рівнинних річках басейну Західного Бугу триватиме незначне підвищення.

Огляд гідрологічної ситуації. Фото: Укргідрометцентр

23 листопада у Львові та області прогнозували сніг, нічні морози й ожеледицю на дорогах. Уночі та вранці місцями також очікувався туман із погіршенням видимості до 500–1000 метрів.

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