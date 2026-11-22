Люди йдуть містом під час мокрого снігу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У понеділок, 23 листопада, у Львові та області очікується хмарна погода з проясненнями. Уночі істотних опадів не прогнозують, однак удень можливий невеликий сніг. Також на дорогах утвориться ожеледиця, а вночі та вранці місцями спостерігатиметься туман.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, інформує Новини.LIVE.

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Погода у Львові та області на 23 листопада

За прогнозом синоптиків, упродовж доби небо буде хмарним із проясненнями. У нічні години істотних опадів не очікується, натомість удень пройде невеликий сніг. Уночі та вранці можливий слабкий туман, а на дорогах — ожеледиця.

Вітер змінюватиме напрямок із південно-західного на північно-західний. Його швидкість становитиме 7–12 м/с.

Температура повітря у Львівській області вночі становитиме -5…0 °C, а вдень — -1…+4 °C.

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У самому Львові вночі прогнозують -3…-1 °C. У денні години повітря прогріється до +1…+3 °C.

Крім того, через туман видимість на дорогах може знижуватися до 500–1000 метрів. Таке саме погіршення видимості можливе й під час опадів.

Скриншот повідомлення Львівського регіонального центру з гідрометеорології/Facebook

Новини Львова

Новини.LIVE інформували, що 20 листопада 2026 року у Львові після російської атаки та знеструмлення виникли перебої з водопостачанням. Більшість об'єктів відновили електроживлення, однак дві насосні станції продовжували працювати від резервних джерел. Через це в частині багатоповерхівок, зокрема на верхніх поверхах, фіксували знижений тиск води.

Новини.LIVE писали, що у ніч проти 20 листопада та вранці Львівщина зазнала комбінованої атаки російських військ ракетами й ударними безпілотниками. У Львові та прилеглих населених пунктах були пошкоджені автомобілі, гуртожиток і приватний будинок, а також об'єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок російського удару загинули двоє людей.