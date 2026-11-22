Люди идут по городу под мокрым снегом. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В понедельник, 23 ноября, во Львове и области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью существенных осадков не прогнозируется, однако днём возможен небольшой снег. Также на дорогах образуется гололед, а ночью и утром местами будет наблюдаться туман.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, информирует Новини.LIVE.

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Погода во Львове и области на 23 ноября

По прогнозу синоптиков, в течение суток небо будет облачным с прояснениями. В ночные часы существенных осадков не ожидается, зато днем пройдет небольшой снег. Ночью и утром возможен слабый туман, а на дорогах — гололед.

Ветер будет менять направление с юго-западного на северо-западный. Его скорость составит 7–12 м/с.

Температура воздуха во Львовской области ночью составит -5…0 °C, а днём —-1…+4 °C.

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В самом Львове ночью прогнозируют -3…-1 °C. Днём воздух прогреется до +1…+3 °C.

Кроме того, из-за тумана видимость на дорогах может снижаться до 500–1000 метров. Такое же ухудшение видимости возможно и во время осадков.

Скриншот сообщения Львовского регионального центра по гидрометеорологии/Facebook

Новости Львова

Новини.LIVE сообщали, что 20 ноября 2026 года во Львове после российской атаки и отключения электроэнергии возникли перебои с водоснабжением. Большинство объектов восстановили электроснабжение, однако две насосные станции продолжали работать от резервных источников. Из-за этого в части многоэтажек, в частности на верхних этажах, фиксировалось пониженное давление воды.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 20 ноября и утром Львовская область подверглась комбинированной атаке российских войск с использованием ракет и ударных беспилотников. Во Львове и прилегающих населенных пунктах были повреждены автомобили, общежитие и частный дом, а также объект энергетической инфраструктуры. В результате российского удара погибли два человека.