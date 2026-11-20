Спасатели на месте российской атаки. Фото иллюстративное: facebook.com/DSNS.GOV.UA/

Львовская область подверглась комбинированной атаке российских войск в ночь на 20 ноября и утром. Враг применил ударные беспилотники и ракеты. Во Львове и прилегающих населенных пунктах повреждены гражданские объекты, также под ударом оказалась энергетическая инфраструктура. Известно о двух погибших.

Об этом рассказала в эфире Ранок.LIVE журналист Новини.LIVE Марта Байдака.

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Какие разрушения зафиксировали на Львовщине

Во Львове обломки российского беспилотника упали на улице Лазаренко. В результате были повреждены два автомобиля и выбиты окна в общежитии. На месте работают спасатели.

Также повреждения получил частный дом в селе Лисиничи недалеко от Львова. По предварительной информации, пожара там не возникло. После отмены воздушной тревоги профильные службы должны обследовать поврежденные здания и установить масштабы разрушений.

Кроме того, по словам начальника Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, российские войска атаковали объект энергетической инфраструктуры.

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Из-за последствий удара во Львовской области ввели аварийные отключения электроэнергии. Операторы должны обнародовать графики почасовых отключений.

Как Россия атаковала Львовскую область

Воздушную тревогу в области объявили в 02:30. Сначала регион атаковали ударные беспилотники, а утром угроза стала комбинированной — российские войска применили ракеты.

Над Львовом работала противовоздушная оборона. В частности, мэр Андрей Садовый сообщал о движении крылатой ракеты "Калибр" в направлении западных областей Украины.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки на Львовскую область 20 ноября во Львове погибли два человека. Еще как минимум четверо получили ранения. В Золочевском районе обломки сбитого беспилотника повредили три жилых дома и автомобиль, травмы получил 48-летний мужчина.

Также Новини.LIVE писали о последствиях российской атаки непосредственно во Львове. На улице Пулюя обнаружили часть ракеты, а обломки беспилотника на улице Лазаренко повредили два автомобиля и окна общежития. В селе Лисиничи был поврежден частный дом. Из-за ситуации в энергосистеме во Львове и области ввели аварийные отключения света.