Рятувальники на місці російської атаки. Фото ілюстративне: facebook.com/DSNS.GOV.UA/

Львівщина опинилася під комбінованою атакою російських військ у ніч проти 20 листопада та вранці. Ворог застосував ударні безпілотники й ракети. У Львові та прилеглих населених пунктах пошкоджено цивільні об’єкти, також під ударом опинилася енергетична інфраструктура. Відомо про двох загиблих.

Про це розповіла в ефірі Ранок.LIVE журналіст Новини.LIVE Марта Байдака.

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Які руйнування зафіксували на Львівщині

У Львові уламки російського безпілотника впали на вулиці Лазаренка. Внаслідок цього пошкоджено два автомобілі та вибито вікна в гуртожитку. На місці працюють рятувальники.

Також пошкоджень зазнав приватний будинок у селі Лисиничі поблизу Львова. За попередньою інформацією, пожежі там не виникло. Після завершення повітряної тривоги профільні служби мають обстежити пошкоджені будівлі та встановити масштаби руйнувань.

Крім того, за словами начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, російські війська атакували об'єкт енергетичної інфраструктури.

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Через наслідки удару на Львівщині запровадили аварійні відключення електроенергії. Оператори мають оприлюднити графіки погодинних відключень.

Як Росія атакувала Львівщину

Повітряну тривогу в області оголосили о 02:30. Спочатку регіон атакували ударні безпілотники, а вранці загроза стала комбінованою — російські війська застосували ракети.

Над Львовом працювала протиповітряна оборона. Зокрема, міський голова Андрій Садовий повідомляв про рух крилатої ракети "Калібр" у напрямку західних областей України.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на Львівщину 20 листопада у Львові загинули двоє людей. Ще щонайменше четверо дістали поранення. У Золочівському районі уламки збитого безпілотника пошкодили три житлові будинки й автомобіль, травмувався 48-річний чоловік.

Також Новини.LIVE писали про наслідки російської атаки безпосередньо у Львові. На вулиці Пулюя виявили частину ракети, а уламки безпілотника на вулиці Лазаренка пошкодили два автомобілі та вікна гуртожитку. У селі Лисиничі зазнав пошкоджень приватний будинок. Через ситуацію в енергосистемі у Львові та області запровадили аварійні відключення світла.