Наслідки російської атаки у Львові. Фото: www.facebook.com/andriy.sadovyi

У ніч на 20 листопада російські війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Львівську область. За попередніми даними, у Львові загинули двоє людей. Сили ППО працювали майже шість годин. Унаслідок атаки пошкоджень зазнали житлові будинки, автомобіль та енергетична інфраструктура в кількох районах області.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, передає Новини.LIVE.

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Наслідки атки на Львів 20 листопада

"За попередньою інформацією, внаслідок атак ворога у Львові загинули дві людини. Співчуття рідним", — повідомив Максим Козицький.

Очільник ОВА уточнив, що люди загинули внаслідок атаки на залізничну станцію "Скнилів". Ще щонайменше четверо дістали поранення. Мер Львова додав, що на місці влучання працюють рятувальники та інші служби.

Пост Садового. Фото: скриншот

За словами Козицького, в одному із сіл Золочівського району після збиття російського безпілотника його уламки пошкодили три житлові будинки та автомобіль. Поранення дістав 48-річний чоловік.

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Пост Козицького. Фото: скриншот

Дрони також збивали над трьома населеними пунктами Львівського району. В одному із сіл під час роботи ППО кулі влучили в житловий будинок. Козицький нагадав мешканцям про необхідність триматися подалі від вікон під час повітряної загрози та роботи протиповітряної оборони.

В іншому населеному пункті внаслідок атаки загорілися гараж і житловий будинок. Ще один безпілотник збили на відкритій території. Крім того, російська атака пошкодила енергетичний об’єкт у Стрийському районі. У Львові на одній із вулиць виявили уламки ракети протиповітряної оборони.

Як повідомляли Новини.LIVE, після російської атаки на Львівщину міські служби готуються до огляду пошкоджених будинків. Крім того, через складну ситуацію в енергосистемі за розпорядженням "Укренерго" у Львові та області запровадили графіки аварійних відключень електроенергії.

Як повідомляли Новини.LIVE, 1 листопада російські безпілотники атакували Львівську громаду. Унаслідок ударів було пошкоджено п’ять житлових будинків, три вантажівки, кілька легкових автомобілів і складську будівлю.