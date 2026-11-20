Последствия российской атаки во Львове. Фото: www.facebook.com/andriy.sadovyi

В ночь на 20 ноября российские войска совершили массированную ракетно-дроновую атаку на Львовскую область. По предварительным данным, во Львове погибли два человека. Силы ПВО работали почти шесть часов. В результате атаки были повреждены жилые дома, автомобиль и энергетическая инфраструктура в нескольких районах области.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, передает Новини.LIVE.

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Последствия атаки на Львов 20 ноября

"По предварительной информации, в результате атак врага во Львове погибли два человека. Соболезнования родным", — сообщил Максим Козицкий.

Глава ОВА уточнил, что люди погибли в результате атаки на железнодорожную станцию "Скнилов". Еще как минимум четверо получили ранения. Мэр Львова добавил, что на месте попадания работают спасатели и другие службы.

Пост Садового. Фото: скриншот

По словам Козицкого, в одном из сел Золочевского района после сбивания российского беспилотника его обломки повредили три жилых дома и автомобиль. Ранение получил 48-летний мужчина.

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Пост Козицкого. Фото: скриншот

Дроны также сбивали над тремя населёнными пунктами Львовского района. В одном из сел во время работы ПВО пули попали в жилой дом. Козицкий напомнил жителям о необходимости держаться подальше от окон во время воздушной угрозы и работы противовоздушной обороны.

В другом населенном пункте в результате атаки загорелись гараж и жилой дом. Еще один беспилотник сбили на открытой территории. Кроме того, российская атака повредила энергетический объект в Стрыйском районе. Во Львове на одной из улиц обнаружили обломки ракеты противовоздушной обороны.

Как сообщали Новини.LIVE, после российской атаки на Львовскую область городские службы готовятся к осмотру поврежденных домов. Кроме того, из-за сложной ситуации в энергосистеме по распоряжению "Укрэнерго" во Львове и области ввели графики аварийных отключений электроэнергии.

Как сообщали Новини.LIVE, 1 ноября российские беспилотники атаковали Львовскую общину. В результате ударов были повреждены пять жилых домов, три грузовика, несколько легковых автомобилей и складское здание.