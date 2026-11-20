Россия атаковала Львовщину ракетами и дронами: двое погибших
В ночь на 20 ноября российские войска совершили массированную ракетно-дроновую атаку на Львовскую область. По предварительным данным, во Львове погибли два человека. Силы ПВО работали почти шесть часов. В результате атаки были повреждены жилые дома, автомобиль и энергетическая инфраструктура в нескольких районах области.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, передает Новини.LIVE.
Последствия атаки на Львов 20 ноября
"По предварительной информации, в результате атак врага во Львове погибли два человека. Соболезнования родным", — сообщил Максим Козицкий.
Глава ОВА уточнил, что люди погибли в результате атаки на железнодорожную станцию "Скнилов". Еще как минимум четверо получили ранения. Мэр Львова добавил, что на месте попадания работают спасатели и другие службы.
По словам Козицкого, в одном из сел Золочевского района после сбивания российского беспилотника его обломки повредили три жилых дома и автомобиль. Ранение получил 48-летний мужчина.
Дроны также сбивали над тремя населёнными пунктами Львовского района. В одном из сел во время работы ПВО пули попали в жилой дом. Козицкий напомнил жителям о необходимости держаться подальше от окон во время воздушной угрозы и работы противовоздушной обороны.
В другом населенном пункте в результате атаки загорелись гараж и жилой дом. Еще один беспилотник сбили на открытой территории. Кроме того, российская атака повредила энергетический объект в Стрыйском районе. Во Львове на одной из улиц обнаружили обломки ракеты противовоздушной обороны.
Как сообщали Новини.LIVE, после российской атаки на Львовскую область городские службы готовятся к осмотру поврежденных домов. Кроме того, из-за сложной ситуации в энергосистеме по распоряжению "Укрэнерго" во Львове и области ввели графики аварийных отключений электроэнергии.
Как сообщали Новини.LIVE, 1 ноября российские беспилотники атаковали Львовскую общину. В результате ударов были повреждены пять жилых домов, три грузовика, несколько легковых автомобилей и складское здание.