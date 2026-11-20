Сотрудники "Львовводоканала". Фото: facebook.com/vodokanal.lviv

Во Львове в пятницу, 20 ноября, после утреннего отключения электричества из-за многочисленных атак со стороны РФ удалось обеспечить подачу воды во все дома города. При этом сообщается, что в некоторых многоэтажных домах, в частности на верхних этажах, давление воды может быть пониженным.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Львовский городской совет.

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Во Львове понижен напор воды из-за атаки РФ 20 ноября

Львовский городской совет сообщил, что после российского обстрела в ночь на 20 ноября большинство объектов водоснабжения уже восстановили электроснабжение. Однако две насосные станции продолжают работать от резервных источников питания. Из-за этого в некоторых домах вода может подаваться с пониженным давлением, особенно это касается верхних этажей.

В частности, такая ситуация возможна на улицах:

Мазепы;

Щурата;

Тычины;

Хвылевого;

Юрия Липы;

Под Голоском;

Панча;

Варшавской.

Сообщение Львовского городского совета. Скриншот: Telegram

По предварительным данным, в результате атаки РФ на Львовскую область в ночь на 20 ноября погибли два человека, еще как минимум четверо получили ранения.

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Новини.LIVE сообщали, что мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в результате российской атаки на Львовскую область в ночь на 20 ноября зафиксированы повреждения. Среди них: выбитые стекла в общежитии, поврежденные автомобили и т. д. Он заявил, что "Укрэнерго" вынуждено ввести аварийные отключения электроснабжения в городе и области.

Мы сообщали, что журналистка Новини.LIVE Марта Байдака сообщила в прямом эфире Ранок.LIVE, что российская армия обстреляла Львовскую область, применив ударные беспилотники и ракеты. Под ударами оказались энергетические объекты области и гражданские объекты.