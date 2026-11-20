Працівники "Львівводоканалу". Фото: facebook.com/vodokanal.lviv

У Львові в п'ятницю, 20 листопада після ранкового знеструмлення через численні атаки РФ вдалось забезпечити подачу води до всіх будинків міста. Водночас повідомляється, що у частині багатоповерхівок, зокрема на верхніх поверхах, тиск води може бути знижений.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на Львівську міську раду.

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У Львові знижений тиск води через атаку РФ 20 листопада

Львівська міська рада повідомила, що після російського обстрілу у ніч проти 20 листопада більшість об'єктів водопостачання вже відновили електроживлення. Натомість дві насосні станції продовжують працювати від резервних джерел живлення. Через це у деяких будинках вода може подаватись зі зниженим тиском, особливо це стосується верхніх поверхів.

Зокрема, така ситуація можлива на вулицях:

Мазепи;

Щурата;

Тичини;

Хвильового;

Юрія Липи;

Під Голоском;

Панча;

Варшавській.

Допис Львівської міської ради. Скриншот: Telegram

За попередніми даними, внаслідок атаки РФ на Львівщину в ніч проти 20 листопада загинуло дві людини, щонайменше четверо дістали поранення.

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Новини.LIVE писали, що міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок російської атаки на Львівщину в ніч проти 20 листопада фіксуються пошкодження. Серед них: вибиті шибки в гуртожитку, понівечені автівки тощо. Він заявив, що "Укренерго" вимушені запровадити аварійні відключення електропостачання у місті та області.

Ми інформували, що журналістка Новини.LIVE Марта Байдака повідомила у прямому ефірі Ранок.LIVE, що російська армія обстріляла Львівщину застосувавши ударні безпілотники та ракети. Під ударами опинились енергетика області та цивільні об'єкти.